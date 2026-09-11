Claudio Velardi dichiara morto il centro-partito ma viva la funzione del centro. Piercamillo Falasca invita a costruire il centro “senza porre condizioni”, quindi presumibilmente accettando i diktat di qualcuno.

Siamo un gruppo di donne dirigenti nazionali del Partito Liberaldemocratico. E vorremmo fornire un contributo costruttivo. L’area liberaldemocratica vale almeno dieci punti percentuali in potenza. Eppure, da sette anni, il partito più grande dell’area – che certo merita attenzione e rispetto – copre un po’ meno di 1/3 di quella domanda potenziale.

Per questo abbiamo fatto nascere il Pld. Non per sostituire nessuno, bensì per complementare, al fine di creare un soggetto capace effettivamente di crescere. Mettendo il progetto davanti all’ego. Per rendere credibile questa ultima affermazione, non solo abbiamo inondato il dibattito pubblico con temi di contenuto (dalla scuola al welfare, dal fisco all’università, dal mercato del lavoro alle politiche abitative, e decine di altri temi) ma il nostro segretario ha esplicitamente dichiarato che non concorrerà alla leadership del futuro soggetto. E in questo anno e mezzo siamo cresciuti: abbiamo organi eletti democraticamente su tutto il territorio nazionale, migliaia di iscritti, centinaia di amministratori locali, scuole di formazione politica, tavoli tematici. Non siamo un comitato editoriale, una newsletter o una fondazione culturale. Nell’ultima tornata amministrativa con il nostro simbolo abbiamo ottenuto l’8% dei voti.

Nell’ultimo anno abbiamo sollecitato pubblicamente e privatamente l’inizio di un dialogo concreto per iniziare un percorso. Ma non abbiamo mai visto azioni concrete in quel senso. Ma abbiamo visto altro: tentativi di escludere il Pld dall’iniziativa degli Europeisti di metà giugno a Milano; contestazioni pubbliche, in quella sede, al nostro Segretario; iniziative e conferenze stampa organizzate senza di noi; il ritiro del sostegno a candidati sindaci “perché è appoggiato dal Pld”. Onestamente, tutti modi curiosi di comportarsi tra alleati, presenti o futuri. Il mandato congressuale che abbiamo ricevuto non è farsi annettere da un soggetto esistente, ma creare con quel soggetto qualcosa di nuovo. E per farlo non servono annunci periodici, ma vedersi. Definire dieci priorità nette su temi condivisi, stabilire regole democratiche e una tabella di marcia definita. E, se necessario, rendere contendibile la leadership.

Si è disposti a farlo? Si è disposti a considerarsi uno dei protagonisti del progetto – magari il principale – ma non il progetto stesso? E allora, caro Direttore, dopo tante interviste, convegni e appelli, ora serve solo vedersi e verificare se questo progetto è condiviso o meno. Il Partito Liberaldemocratico ha già dimostrato di farlo, approvandolo all’unanimità alla nostra Assemblea Nazionale di quasi un anno fa, di fronte allo stesso Calenda che avevamo invitato e che accogliemmo con tutti gli onori. Noi siamo disponibili – e lo siamo sempre stati – a discutere senza diritti di veto e rispettando le storie e le dimensioni dei soggetti in campo, ma anche senza diritti divini e senza arroganza, da parte di nessuno. Se si sceglie un’altra via, chiediamo solo che lo si faccia con chiarezza. Così da risparmiarci il solito alibi, comodo ma dannoso, del “centro che non riesce a unirsi per i troppi egocentrismi”.

V. Pernice, P. Fatighenti, A. Casu, A.Pezzuto, A.Franzi, D.Aiuto, M.Mainardi, L.Porcile, M.De Marchis, G.Candelori, A. Pozzi. G. Bellucci, B.Baino

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