Nell’autunno del 1998, poco più di un mese prima di compiere diciotto anni, in un pomeriggio qualunque di metà settimana mi trovavo in piazza Dante, a Napoli, nella sede di Alleanza Nazionale, a ritirare orgoglioso il mio incarico di coordinatore di Azione Giovani — così si chiamava allora il movimento giovanile del partito — per l’isola di Capri. Qualche ora dopo ero al Palapartenope, felice, al concerto di Francesco Guccini. Figlio di una famiglia di destra, non ho mai avuto dubbi sulla mia identità politica (pur abbandonando ogni attivismo e partigianeria a circa trenta anni). Allo stesso modo nutrivo un’ammirazione smisurata per quanto in quei tempi riusciva a esprimere la cultura italiana legata alla sinistra.

Noi, ragazzi di destra che abbiamo amato Guccini e la cultura di sinistra

Al liceo traducevo dal greco e dal latino con Guccini e Vecchioni in sottofondo; dedicavo le canzoni di De Gregori alle mie innamorate. Ho adorato Nanni Moretti fino a consumare le VHS di Aprile e La stanza del figlio, ridevo con Corrado Guzzanti e l’Ottavo Nano, riflettevo con Antonio Tabucchi, di cui ho riletto recentemente Il tempo invecchia in fretta. Nella mia attività di consulente politico (intrapresa ispirandomi a Claudio Velardi, che in estate vedevo amabilmente passeggiare per le stradine di Anacapri con Massimo D’Alema o Giorgio Napolitano) ho lavorato in maniera trasversale e confesso — per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa! — di trovare maggiore ispirazione e divertirmi di più con committenti di sinistra (di questo non finirò mai di ringraziare – per primo – Graziano Delrio).

La cultura della destra non reggeva il confronto

La cultura della destra — per citare il titolo di un bel saggio di Marcello Veneziani — a quei tempi era poco percepibile. O, quantomeno, non sembrava in grado di reggere il confronto con quella della sinistra. D’altra parte, allora, per un artista dirsi di destra significava condannarsi prima all’ignominia e poi all’oblio. Tra noi ragazzi girava voce che l’inno di Alleanza Nazionale, “Libertà” (qualcuno lo ricorda?), lo avesse scritto un cantante, ancora oggi molto noto, che come condizione pretese di restare anonimo per non avere conseguenze negative sulla propria carriera. In quel clima coniugavo senza problemi l’impegno politico per la destra e la passione per la cultura di sinistra. Al punto da essere eletto, all’unanimità, unico rappresentante d’istituto nel “rossissimo” liceo classico di Capri.

Oggi molti parametri si sono rovesciati, quasi tutto è stato sdoganato. Lo si deve certamente anche a Silvio Berlusconi e, più recentemente, a Giorgia Meloni, che più volte ha riconosciuto il valore culturale di autori lontani dalla propria sensibilità politica, Francesco Guccini compreso. Il Maestrone, un altro dei “nostri miti morti ormai”, meglio di altri ha cantato la finitudine della condizione umana, sospesa tra slanci di coraggio e squarci incolmabili di nostalgia. Ha saputo tracciare la memorabilità di vite e storie straordinarie nei pochi minuti di una canzone (probabilmente ci sono più spunti originali su Ulisse nella sua “Odysseus” che nelle quasi tre ore del film di Nolan). Ai suoi concerti faceva sorridere e riflettere nello stesso istante, mentre sorseggiava un bicchiere di lambrusco e fumava una sigaretta. E no, io non credo che l’arte non abbia colore. L’arte è figlia del razionale e dell’irrazionale, delle idee, delle passioni e perfino dei pregiudizi di chi la crea. Il colore ce l’ha, eccome. Semmai non ha proprietari, che è cosa diversa. È questo il suo miracolo: riuscire a parlare anche a chi non le assomiglia. Per questo un ragazzo di destra poteva crescere con Guccini senza sentirsi meno di destra. E a culo tutto il resto.

Tiberio Brunetti

© Riproduzione riservata

Redazione