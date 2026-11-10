Non c’è due senza tre. Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, sembra avere una certa propensione a trasformare iniziative presentate come innovazioni in altrettante occasioni di polemica. Prima il caso Cicalone, lo youtuber arruolato come portavoce delle attività dell’Arma, poi il protocollo con l’Agenzia delle Entrate, durato meno di ventiquattr’ore e finito nel congelatore per l’intervento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Adesso la cybersicurezza, con la rivolta lo scorso fine settimana dei sindacati della Polizia di Stato. Tutto inizia durante la presentazione del Calendario storico dell’Arma 2027. Luongo, sorprendendo un po’ tutti, annuncia che i Carabinieri sono al lavoro per rafforzare le proprie capacità nel contrasto alle minacce ibride. Non soltanto cyber defence, ma anche cyber investigativa. Per questo, spiega, è stata creata una piccola startup denominata “Cognitive Warfare“, destinata a valutare l’entità delle minacce ibride. Inoltre, prosegue Luongo, è in via di completamento un concorso per marescialli esperti nel settore. Un progetto che, nelle intenzioni del comandante generale, consentirà ai carabinieri di attrezzarsi meglio in questo ambito.

Peccato che, appena pronunciate quelle parole, sia arrivata la durissima reazione dei sindacati di Polizia. Coisp, SAP e SIAP hanno subito chiesto chiarimenti, denunciando il rischio di sovrapposizioni con la Polizia Postale. “Creare strutture che si sovrappongono alle specialità esistenti rischia di disperdere risorse e indebolire la risposta dello Stato”, ha avvertito Domenico Pianese, segretario generale del Coisp. Stefano Paoloni, numero uno del SAP, ha ricordato che nel 2025 la Polizia Postale ha registrato oltre 9mila attacchi informatici e diramato 49mila alert. Giuseppe Tiani, segretario del SIAP, ha invece posto una domanda tutt’altro che peregrina: quando Luongo parla di protezione delle “nostre infrastrutture critiche”, si riferisce alle reti dell’Arma oppure alle infrastrutture informatizzate strategiche di interesse nazionale?

La distinzione non è secondaria. I Carabinieri possono certamente rafforzare le proprie capacità tecnologiche e investigative, ma la protezione delle infrastrutture critiche nazionali è un settore nel quale la Polizia Postale ha una competenza specifica e una lunga esperienza. Il CNAIPIC, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, è uno dei suoi presìdi fondamentali. Il rischio, contestato dai sindacati, è che alla fine si costruiscano due strutture per fare lo stesso lavoro, con inevitabili sovrapposizioni di competenze e risorse.

Ma per Luongo non è una novità. Il precedente è freschissimo e riguarda un altro settore nel quale esiste già una forza di polizia con competenze specialistiche ben definite: la Guardia di Finanza. Il 28 ottobre, il comandante generale dei Carabinieri aveva firmato con Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate, un protocollo d’intesa della durata di cinque anni. L’obiettivo dichiarato era rafforzare il contrasto agli illeciti economico-finanziari attraverso formazione, ricerca e scambio di competenze. L’Arma avrebbe messo a disposizione i propri istituti di istruzione e il proprio patrimonio di esperienze; l’Agenzia avrebbe contribuito all’affinamento delle capacità operative dei Carabinieri, mettendo a disposizione conoscenze sull’analisi delle dinamiche di mercato, sull’esercizio d’impresa, sul monitoraggio immobiliare e sui controlli tributari ed erariali. Un’intesa che sulla carta prometteva collaborazione e sinergia.

Nella realtà, però, ha fatto scattare l’alert delle Fiamme Gialle. Anche in quel caso i sindacati hanno contestato il rischio di invasioni di campo, ricordando che la polizia economico-finanziaria è una delle specializzazioni storiche della Guardia di Finanza. Ma il problema non sarebbe stato soltanto di competenze. Il ministro Giorgetti sarebbe venuto a conoscenza dell’accordo soltanto dopo la firma, senza essere stato preventivamente informato. Risultato? L’intesa ha avuto una vita brevissima: meno di un giorno. La sicurezza nazionale non è una gara a chi allarga di più il proprio perimetro operativo. E forse, prima di annunciare nuove iniziative, converrebbe verificare che non ci sia già qualcun altro a occuparsi della stessa materia.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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