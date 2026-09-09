Alle riduzioni semplicistiche di una parte della politica, che commenta in maniera molto agitata la vittoria dell’AfD in Sassonia-Anhalt come la discesa dal Monte Olimpo dei “neo-nazisti” (mancando di consapevolezza storica e di onestà intellettuale) è preferibile il commento del niente popò di meno di Tremonti, che, richiamando all’esperienza della Repubblica di Weimar, porta alla luce le grandi difficoltà della società tedesca negli ultimi 30 anni. Come dimenticare l’esperimento di Weimar, commentato con anticipo e lucidità da Hannah Arendt, che constatò come la frammentazione sociale avesse trasformato la società in “masse sradicate” e sfiduciate verso i partiti tradizionali. D’altronde, sebbene a vincere sia stata una forza di estrema destra nazional-conservatrice, l’elettorato, preso nella sua totalità, esprime motivazioni e orientamenti ben più variegati al suo interno.

Ora, la fine dell’esperimento weimariano è nota ai molti (forse con qualche riserva nel Campo Largo): dopo la sua proclamazione sulle macerie della Prima Guerra Mondiale, la Germania del tempo fu travolta prima nel 1923 dall’iperinflazione, e, poi, nel 1929, si ebbe la sua traumatica crisi economica, erodendo i risparmi e la stabilità del ceto medio. Quello che sta affrontando la Germania è un vero e proprio processo di “deindustrializzazione”, che porta con sé costi energetici vertiginosi, la morsa tra player economici alquanto “aggressivi” -basti pensare al fattore Cina- e all’inflazione, che, dalla crisi energetica e la guerra russo-ucraina, si è scaricata sui beni di prima necessità e le materie prime.

Talvolta “schiacciata” nella doppia contrapposizione tra classi agiate e fasce popolari, c’è la tanto dimenticata classe media, che non si è fatta alcuna remora nel destinare il proprio voto all’AfD: mettendo in forse il risparmio privato, si è innestato un profondo senso di insicurezza ed incertezza. Lo stesso Giulio Tremonti, alla vittoria della compagine sovranista, ha giustamente sottolineato che la società tedesca, “alienata, stressata” si rivolge alle figure più “strane” per protesta; assieme a questo, rincara la dose affermando che la globalizzazione è finita col tempo per svuotare i Parlamenti.

Ad attendere come ulteriore banco di prova saranno così le elezioni a Berlino: attenzione però, in questo caso sarà una sfida a quattro. Secondo i recenti sondaggi, al primo posto ci sarebbe la CDU di Merz al 21%, seguita dalla sinistra radicale della Linke al 19%, mentre AfD -che punta tutto sulla sua candidata Kristin Brinker- e Verdi, sono testa a testa al 18%. Anche nella capitale l’AfD fa leva sul malcontento per l’aumento del costo della vita e sulla cattiva gestione dei migranti; tuttavia, il terreno appare decisamente più scivoloso: a differenza di quanto accade in altri Länder orientali, qui nessuna formazione politica appare infatti disposta a governare con essa. L’Europa così, osserva ad antenne dritte: dall’exploit dell’AfD in Sassonia al test di Berlino, si gioca la tenuta del Paese (e del Governo Merz). Servono più del pane in questo momento letture concrete sulla società tedesca, non i soliti parallelismi infondati, usati da chi riduce la storia a slogan anziché ad analisi.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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