All’Università degli Studi Link Campus di Roma, oltre cento tra ambasciatori, giornalisti e docenti universitari si assiepano nel salone dell’Antica Biblioteca dell’ateneo. L’ambasciatore Giampiero Massolo è stato invitato dal presidente Pietro Polidori e dal rettore Carlo Alberto Giusti per una lectio magistralis sui nuovi equilibri, in un momento che non poteva essere più denso. Gli americani hanno appena votato. Lo abbiamo intervistato a margine dell’incontro.

Ambasciatore, sa cosa si chiede la gente in giro? Se Trump è completamente fuori di testa e se, di crisi in crisi, finiremo per arrivare alla terza guerra mondiale. Lo chiediamo a lei: cosa risponderebbe?

«Rispondo di no: non ci sarà un terzo conflitto globale e Trump, malgrado le apparenze, non è pazzo».

Trump ha preso quella che, poco diplomaticamente, potremmo definire una tranvata alle elezioni di Midterm. Avrà conseguenze, soprattutto per l’Europa?

«Per l’Europa cambia poco. In politica estera il presidente può fare largamente a meno del Congresso: ordini esecutivi, body language, quello che dice e quello che fa, le sue contraddizioni bastano a farci ondeggiare. E questo non cambierà. Trump è un’anatra zoppa che può diventare arrabbiata ed estremizzare i comportamenti in politica estera, dove ha maggiore autonomia. C’è di che preoccuparsi».

La guerra in Iran può diventare il terreno sul quale Trump cercherà di recuperare prestigio e costruire la propria eredità politica?

«Trump vuole uscire dalla guerra in Iran, che gli ha provocato impopolarità. Vuole passare alla storia per quello che dice di aver fatto, non per quello che ha fatto. Può negoziare un’intesa che gli consenta di dichiarare risolto il problema nucleare iraniano, oppure riaprire lo Stretto di Hormuz.Tra blocco navale americano e accordi sottobanco dei Paesi del Golfo con Teheran, il traffico a Hormuz sembra riprendersi. Sul nucleare non ci sono progressi: senza intese potrebbe arrivare un’escalation, per dichiarare annichilita la capacità nucleare iraniana. L’Iran non sarebbe più una minaccia regionale: se ne occupino i Paesi del Golfo».

La strategia di Trump potrebbe riproporsi anche sul fronte ucraino, con l’obiettivo di dichiarare una vittoria politica su Putin?

«È simile a ciò che Trump si propone di fare con l’Ucraina: “Guardate, io metto uno stop”. Non può bombardare Mosca come i siti iraniani, ma può sostenere di aver fermato Putin e di averlo reso una minaccia non più significativa. È un’illusione. Saranno affari degli europei. Il midterm lo indebolisce: a Pechino, Teheran e Mosca lo vedono come un’anatra zoppa. E la disponibilità negoziale di Putin, già scarsa, si riduce ulteriormente. Quanto alla Cina, vale la lezione di una copertina dell’Economist: quando il nemico sbaglia, soprattutto lascialo fare. I cinesi, malgrado i loro problemi, qualche bottiglia l’avranno aperta».

Lei esclude la guerra mondiale, ma parla di un aumento dei fattori di rischio. Quali sono le ragioni di questa crescente instabilità?

«L’incertezza dipende da sviluppi che non controlliamo; il rischio dall’attitudine, cresciuta enormemente, ad assumersi rischi. Assistiamo a comportamenti prima impensabili. Dare missili a Zelensky per difendersi è commendevole; fornirgli armi per colpire i russi sul loro territorio è altrettanto commendevole ed efficace. Due anni fa Biden aveva negato questa autorizzazione, che Trump ora concede. La propensione al rischio cresce. In geopolitica, però, i rischi nascono da fattori strutturali».

Lei parla di un disallineamento dell’ordine mondiale. Siamo usciti dall’architettura liberale senza averne ancora costruita una nuova?

«Usciamo dall’ordine liberale, centrato sull’Occidente e sulla fiducia nelle magnifiche e progressive sorti della globalizzazione. Non sappiamo dove stiamo andando. Come dice Ian Bremmer, il mondo non è bipolare né multipolare: è un G0 (G Zero, ndr.), un luogo dove non comanda nessuno. Si allarga la distanza tra l’architettura che lasciamo e l’equilibrio di potere. Russia e Cina erano già revisioniste; oggi tra i revisionisti ci sono anche gli Stati Uniti. Mai avremmo immaginato di considerarli causa di destabilizzazione dell’ordine che loro stessi hanno costruito. Non vogliono più guidarlo e, in parte, non possono. E nessuno lo fa. La ragione è il fallimento di una globalizzazione gestita male, che ha lasciato molti fuori al freddo. Se accade agli elettori del Lussemburgo, il problema riguarda le banche; se riguarda intere fasce dell’elettorato americano, diventa mondiale».

Trump è dunque il prodotto di una crisi della globalizzazione e di una domanda politica americana che precede la sua elezione?

«Il fallimento della globalizzazione spiega perché Trump non è pazzo. La gente insorge e nasce l’America First, che precede Trump e risale almeno alla fine del primo mandato di Obama. Arrivano la crisi finanziaria e industriale, il Covid, l’Ucraina, l’Iran, il Medio Oriente. Gli Stati Uniti capiscono che l’ordine da loro costruito non serve più i propri interessi: delude gli elettori ed espone il Paese senza un ritorno apparente. Le percezioni, però, contano. Trump viene eletto su questo mandato e lo attua coerentemente, a modo suo. Con Mario Draghi sarebbe stato tutto ordinato come un teorema di geometria. Ma i leader non vengono nominati: vengono eletti».

Lei descrive il mondo come un immobile a due piani. Che cosa significa?

«Il mondo è come un immobile a due piani. Al piano superiore ci sono Stati Uniti, Cina e Russia. Quest’ultima non è una superpotenza, ma possiede il maggiore arsenale nucleare e un forte potenziale di ricatto».

Questo equilibrio basta a impedire che i conflitti locali degenerino in una guerra mondiale?

«Lì vige il principio della compatibilità: le potenze non affondano i colpi, si fermano un passo prima. Nessuna può o vuole usare le armi per far valere le proprie ragioni contro le altre. È un potente fattore di mitigazione. Al piano inferiore ci sono Global South, Europa e Sud-est asiatico: qui le guerre non si fermano, le paci non arrivano: ci sono al massimo tregue. Salendo di livello, però, le cose si sterilizzano: con l’Iran il colpo non viene affondato, in Medio Oriente Trump si ferma un passo prima, con l’Ucraina si dà un colpo al cerchio e uno alla botte. I conflitti non finiranno: avranno esiti provvisori e poco sostenibili al piano inferiore. Ma al piano superiore continuerà una ragionevole gestione dei rapporti di forza. Trump non è pazzo: persegue un disegno, a modo suo e con il suo stile colorito. E la terza guerra mondiale non ci sarà. Continueremo, però, a vivere con una certa dose di confusione».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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