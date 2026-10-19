Sgombriamo subito il campo: qui non si difende Andrea Delmastro. Le sue chat con Mauro Caroccia, se c’è qualcosa da giudicare, le giudicheranno i giudici. Qui si difende la regola. Il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Devis Dori, ha portato davanti alla Consulta il presidente della Camera, colpevole di avergli negato la visione di quei messaggi. La Procura di Roma annuncia che farà lo stesso. Eppure il 5 agosto l’Aula aveva già deciso: 206 voti contro 133, nessuna acquisizione.

Il ritornello è noto: l’immunità sarebbe un odioso privilegio della casta. Ma l’immunità pensata dai Costituenti non esiste più da trentatré anni: la riforma costituzionale del 1993 ha cancellato l’autorizzazione a procedere. Dell’articolo 68 resta poco, un presidio minimo a tutela della libertà personale, del domicilio e delle comunicazioni. Quel poco, almeno, difendiamolo. Non protegge l’uomo, protegge la funzione: esiste perché chi rappresenta la Nazione non dipenda dalla discrezionalità di un altro potere, perché, come voleva Montesquieu, «il potere arresti il potere». Togliere anche quello significherebbe affidare l’autonomia del Parlamento alla buona volontà di una Procura.

E le comunicazioni, nel 2026, sono le chat. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023, quando ha dato ragione al Senato contro la Procura di Firenze sui messaggi di Matteo Renzi: WhatsApp ed email sono corrispondenza, e per acquisirle serve il sì della Camera di appartenenza. Allora la garanzia pareva sacrosanta a molti. Oggi agli stessi pare insopportabile, perché il telefono è dall’altra parte dell’emiciclo. Il garantismo, però, non ha tifoserie. O vale per tutti, o diventa un’arma da puntare contro l’avversario di turno. Chi oggi applaude il ricorso dovrebbe ricordare che le maggioranze passano e le regole restano. E che la prossima chat da leggere potrebbe essere la sua.

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Stefano Giordano