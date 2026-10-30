Una serie di bonus, qualche limatura sulle imposte, fondi alla Difesa solo per slogan e nessun intervento strutturale. L’ultima manovra finanziaria del governo Meloni prima delle elezioni del 2027 delude le aspettative. Certo, qualche lampo di novità c’è, ma la struttura degli interventi annunciati in conferenza stampa dalla premier rispecchia l’andamento della politica economica degli ultimi venti anni: la pretesa di redistribuire una ricchezza senza agevolare i meccanismi che invece dovrebbero crearla.

I numeri

La legge fondamentale di ogni esecutivo approda in Parlamento con interventi complessivi per oltre 26 miliardi di euro. Essa si regge soprattutto su maggiore indebitamento e nuove entrate fiscali. La principale fonte di finanziamento è la flessibilità concessa dalle clausole europee di salvaguardia per Difesa ed Energia, che consente di aumentare il deficit: le risorse mobilitate sono stimate in circa 13,5 miliardi. Altri 5 miliardi e oltre arriveranno da banche, assicurazioni e dall’aumento della Tobin tax sulle transazioni finanziarie. Le società energetiche contribuiranno con ulteriori 700 milioni, mentre altri 700 milioni saranno prelevati dal settore dei giochi. Circa un miliardo sarà recuperato attraverso tagli alla spesa dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio. Completano il quadro rimodulazioni di fondi già stanziati e altre misure di razionalizzazione delle risorse disponibili. Una struttura finanziaria che lascia poco spazio a una revisione organica della spesa pubblica e alla costruzione di coperture permanenti per gli interventi destinati a durare nel tempo.

I soliti bonus

Eppure, più che una Legge di bilancio, quella approvata dal governo sembra una nuova puntata della Repubblica dei bonus. Una patologia che potremmo chiamare “bonusite”: la tendenza a distribuire piccoli benefici per compensare problemi economici che restano irrisolti. Le novità non mancano. Arriva il contributo per i neonati, con 100 euro versati ogni anno dallo Stato fino alla maggiore età, destinati a un fondo di risparmio. Debutta il voucher baby-sitting per i genitori autonomi, fino a 500 euro mensili per tre mesi, mentre agli ultrasettantacinquenni con pensioni non superiori a 28mila euro viene riservato un buono sanitario da 300 euro. Per i lavoratori under 30 scattano una tassazione agevolata all’1% sugli incrementi retributivi, entro determinati limiti, e l’innalzamento a 2mila euro della soglia esentasse dei fringe benefit. Si aggiungono le nuove agevolazioni sulle assunzioni di giovani e madri e il rafforzamento dei congedi parentali retribuiti all’80%.

Poi c’è il capitolo delle conferme. Il bonus mamme diventa strutturale e viene esteso alle lavoratrici autonome e a tempo determinato, purché abbiano almeno due figli e redditi entro 40mila euro. Restano le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, insieme al bonus mobili, con un tetto di spesa di 5mila euro. Prorogati gli incentivi contributivi per assumere donne, giovani e lavoratori. Non sono tutti bonus in senso tecnico: alcuni sono sgravi, altri detrazioni o contributi diretti. Ma il modello resta riconoscibile. Lo Stato sceglie i beneficiari, stabilisce le condizioni e distribuisce risorse. La domanda, allora, non è quanti aiuti arrivino nelle tasche degli italiani, ma quanto questa politica riesca davvero a creare le condizioni per rendere quegli aiuti meno necessari. Colpisce che per la Difesa si aggiungano solo 4,5 miliardi di spesa quando l’Europa consentirebbe molto di più.

I limiti

Il limite più evidente della manovra è l’assenza di una visione economica capace di andare oltre la redistribuzione delle risorse. Il problema non è sostenere chi si trova in difficoltà, ma trasformare l’intervento pubblico in un sistema permanente di agevolazioni, eccezioni e benefici selettivi. Si riducono alcune imposte, ma non si semplifica davvero il Fisco; si incentivano le assunzioni, ma non si interviene strutturalmente sul costo del lavoro; si finanziano le imprese, ma senza un significativo programma di liberalizzazioni e apertura alla concorrenza.

Soprattutto, manca una revisione organica della spesa pubblica, accompagnata da una riduzione stabile della pressione fiscale. È il paradosso di uno Stato che continua a decidere chi aiutare, quanto concedere e a quali condizioni, anziché liberare energie produttive, investimenti e iniziativa privata. Il prossimo anno il rapporto deficit/PIL sarà rispettato solo grazie alle esenzioni che l’Unione europea ha concesso, altrimenti ci troveremmo di nuovo a discutere di decimali. Il tutto senza alcun intervento strutturale.

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Angelo Vaccariello