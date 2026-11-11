La sicurezza nazionale passa dal Parlamento. Il governo Meloni accelera sul programma F-35 e chiede alle Camere di esaminare in tempi rapidi i nuovi investimenti militari. Una partita che si gioca mentre guerre, tensioni internazionali e attacchi informatici impongono all’Italia di rafforzare difesa e cybersicurezza. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha trasmesso il 30 ottobre lo schema di decreto per la prosecuzione del programma Joint Strike Fighter, identificato come Atto del Governo n. 452 e assegnato alle commissioni parlamentari il 3 novembre. Il piano prevede 115 F-35, contro i 131 inizialmente ipotizzati. Si tratta di caccia di quinta generazione destinati ad Aeronautica e Marina militare. Il costo complessivo sale da circa 13,5 a 20,84 miliardi di euro, con un incremento di 7,28 miliardi. Ma quanto può costare oggi a un Paese non investire nella propria sicurezza?

L’ultima parola è nelle mani delle commissioni Difesa di Camera e Senato, chiamate a esprimere il proprio parere entro il 13 dicembre. L’accelerazione richiesta dall’esecutivo non può prescindere dal controllo parlamentare. I Servizi studi segnalano discrepanze nella programmazione finanziaria e l’assenza di stime aggiornate sulle ricadute industriali. Spetta dunque al governo chiarire coperture e costi futuri, affinché le Camere possano valutare il programma con tutti gli elementi necessari. Ma la sicurezza nazionale si misura anche sul fronte digitale. Il recente attacco hacker alle caselle parlamentari di Montecitorio, compresa quella da deputata della premier Giorgia Meloni, e la diffusione sul dark web dei dati personali del ministro degli Esteri Antonio Tajani, attribuita secondo le prime ricostruzioni ad hacker filorussi, mostrano quanto le istituzioni siano esposte a continue minacce informatiche. Due episodi distinti che rendono urgente rafforzare prevenzione, intelligence e capacità di risposta.

In uno scenario internazionale segnato da minacce ibride e linee di tensione sempre più radicate, l’efficacia dell’intelligence italiana dipende anche dalla disponibilità di risorse per tecnologie, personale specializzato e sistemi di prevenzione. Senza investimenti adeguati e continuativi, la capacità di individuare e contrastare i conflitti emergenti rischia di indebolirsi. Alle Camere il compito di vigilare, al governo quello di garantire finanziamenti e strumenti operativi. La credibilità internazionale dell’Italia passa anche dalla solidità della sua difesa militare e informatica. Una responsabilità che chiama il Ministero della Difesa a misurarsi con le sfide di oggi e, soprattutto, con quelle di domani.

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Carla Fiorellini