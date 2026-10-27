Nuovi reati e più carcere: il governo Meloni ha un problema di cultura politica

Sul tema delle violenze di piazza, c’è anzitutto da encomiare il comportamento delle Forze dell’ordine che hanno compreso di trovarsi dinnanzi a un fenomeno nuovo e hanno contenuto i violenti evitando il peggio, e anche il comportamento di quanti, tra i manifestanti, hanno condannato le violenze, rivendicando però il loro diritto a manifestare. Il Presidente Mattarella, il primo a difendere le forze di polizia e a condannare la violenza, ha però con saggezza fatto togliere dal decreto la concessione di poteri di polizia all’esercito, che sapeva molto di stato di emergenza. Lo stesso Presidente ha però ammonito a evitare di guardare i giovani “con meschina sottovalutazione”. La condanna della violenza dunque non basta. Occorre capire per intervenire. Il disagio sociale che si esprime nelle piazze è frutto di dinamiche globali innescate dalle crescenti diseguaglianze che disegnano un mondo sempre più diviso tra un pugno di miliardari e una massa di esclusi in cui ricade anche la classe media, un tempo punto di equilibrio sociale e politico.

Le rivolte

L’altra grande questione è cosa sia diventata la protesta nel nuovo ambiente digitale nel quale ormai viviamo. In esso alle spontanee e pacifiche forme di organizzazione dei giovani si aggiungono i professionisti della manipolazione come dimostra l’arresto di Youssef Siher, il giovane italiano di origini marocchine le cui responsabilità devono essere accertate. C’è comunque molto da riflettere anche da parte dei giovani non violenti: come separare anche simbolicamente la propria protesta da quella dei violenti? Il governo risponde invece mettendo in un unico fascio gli scontri e le devastazioni nelle grandi città italiane, la rivolta di agricoltori e autotrasportatori, quella degli studenti, la violenza luddista di adolescenti spesso bambini, e gli dà il nome disordine, accomunando il disagio giovanile ai violenti e le proteste del Sud alla mafia. E introduce nuovi reati.

Nuovi reati e più carcere: il governo Meloni ha un problema di cultura politica

Dunque si tratta di un problema di cultura politica. La destra è naturaliter portata all’approccio “emergenzialista” perché, come insegna Carl Schmitt, nello stato di eccezione nasce l’esigenza del capo risolutore. Ordine, disciplina, onore. E la società diventa una caserma. L’articolo di Carmelo Briguglio sul decreto sicurezza del governo, pubblicato su questo giornale, ha il grande pregio di illustrare in maniera chiara quali siano le radici culturali della svolta securitaria e giustizialista del governo Meloni. Nuovi reati, nuove carceri, ricerca di poteri speciali. Per motivare tali misure Briguglio scomoda il grande Dostoevskij di Delitto e Castigo, la sua visione hobbesiana della natura umana, la necessità del castigo e della sofferenza come via per la purificazione dell’umanità dal male. È un modo di ragionare che assomiglia molto al pensiero di Aleksandr Dugin, l’ideologo di Putin.

Gli altri casi

Ma questa deriva non riguarda solo la destra, purtroppo. La sinistra, che non ha il culto del capo, è stata contaminata da una cultura giustizialista. Tutti ricordiamo la vera e propria devastazione dello Stato di diritto che aveva in mente il ministro della Giustizia del governo giallorosso Bonafede, con il sostegno del Pd. E la sinistra non è estranea affatto alla proliferazione di nuovi reati, sempre con le migliori intenzioni ovviamente. Una sinistra che vuole cambiare il mondo non deve pensare che l’azione penale serva a raddrizzare il legno storto dell’umanità. O a eliminare gli avversari politici. O a delegare all’azione dei tribunali scottanti questioni economiche, sociali, ambientali. Da questi pericoli ha messo in guardia uno dei massimi giuristi italiani, Luigi Ferrajoli: “Il populismo, del resto, non conosce cittadini ma solo amici e nemici. Concepisce la giustizia penale come una guerra contro il male e l’insicurezza come emergenza quotidiana che richiede di essere rappresentata, drammatizzata e spettacolarizzata. Alimenta ed interpreta il desiderio di vendetta su capri espiatori. Configura l’irrogazione di pene come nuova e principale domanda sociale e perfino come risposta a gran parte dei problemi politici”.

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Carmine Fotia