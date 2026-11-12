“Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo ed è perciò che in questo preciso momento abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone”. Torna a scrivere alle scuole Mikhail Andropov, il finto mittente che ieri ha seminato il panico in tutte le scuole italiane costringendo 6300 edifici ad evacuare. È scattato questa mattina un nuovo allarme bomba in diversi complessi scolastici (ancora da quantificare), e che in assenza di un piano prestabilito ha portato allo stesso risultato di ieri. Ragazzi e personale in strada e attivazione delle forze dell’ordine.

Nuovo allarme bomba nelle scuole, ancora Mikhail Andropov: “Chiediamo le dimissioni di Meloni”

Il messaggio è arrivato nelle prime caselle mail alle 9:39, stavolta il dominio è delle Filippine: “Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo”, si legge nell’oggetto. Nel corpo del testo, Mikhail Andropov afferma di aver piazzato ordigni, tra cui uno a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna 370, e chiede anche le dimissioni di Giorgia Meloni altrimenti “ve ne pentirete amaramente” concedendo con clemenza “un po’ di tempo per prendere una decisione”. Seguono dettagli sulla preparazione della bomba: “È stata realizzata con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano. All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che venga individuato dai cani da fiuto è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo”.

Non è ancora chiaro se la mail è stata spedita alle stesse caselle di posta elettronica di ieri. La decisione di molte più scuole rispetto a ieri sarebbe stata quella di ignorare.

Redazione

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Luca Frasacco