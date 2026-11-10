Tra i 25 e i 34 anni il tasso di occupazione è al 48,2% in Campania, contro il 68,4% della media italiana. La disoccupazione nella stessa fascia d’età è al 21,5% a fronte del 9,5% nazionale. Anche il valore aggiunto per occupato è sotto la media: indice 83 fatto 100 quello italiano. Avellino ha l’occupazione giovanile più alta, Napoli il valore aggiunto per occupato più alto, in generale e nel terziario. Sono tra i peggiori dati a livello nazionale e su questi dati di AstraRicerche (elaborazione dati ISTAT) si concentra l’attenzione dei manager, donne e uomini abituati a confrontarsi con l’organizzazione del lavoro e il rendimento delle aziende.

«Questi dati confermano una situazione che richiede interventi urgenti e mirati – osserva, Ciro Turiello, Presidente di Manageritalia Campania in occasione dell’assemblea dell’associazione che si è svolta oggi nella sede dell’associazione a Napoli – riteniamo essenziale promuovere l’occupazione femminile e giovanile con politiche attive e di formazione mirata, favorire la parità salariale attraverso trasparenza e incentivi alle imprese virtuose, sostenere lo sviluppo dei settori ad alto valore aggiunto per creare lavoro qualificato».

Nel dettaglio, tuttavia, la Campania con la Calabria detiene l’ultimo posto fra le regioni italiane per occupazione dei giovani adulti con 22 punti sotto la media. Il dato più alto è nella provincia di Benevento con il 57,4% e il più basso a Caserta con il 45,3%. Il tasso di disoccupazione più alto si registra a Napoli con il 25,5% ma il più basso è al 16% con Avellino.

Sul fronte del valore aggiunto per occupato, la Campania è a 83 a livello generale di economia e a 80 nel terziario, fra i più bassi d’Italia.

In una regione in cui i dirigenti sono 2.687 su un totale di 133.701, nelle imprese campane abbiamo solo 0,3 manager ogni 100 lavoratori (media nazionale 0,9% contro Francia e Spagna in cui manager sono tra il 2-3%)

«Mai come in questo momento dobbiamo vincere due sfide – aggiunge Turiello – da una parte c’è quella storica e culturale che arriva dalla resistenza di imprese piccole e medio-piccole, magari offrendo loro un incentivo per dotarsi un di manager in cerca di occupazione. Dall’altra c’è un territorio come il nostro che è pieno di opportunità rivolte alle imprese: la Campania mostra un indice di attrattività che supera sia la media nazionale sia quella europea, mentre l’ultimo rapporto annuale sull’Economia della Campania di Bankitalia ci dice che il Pil regionale cresce dello 0,9%, che supera lo 0,5% nazionale e lo 0,7% del Mezzogiorno. Di fronte a queste opportunità noi siamo la chiave di volta – sottolinea Turiello – dobbiamo far capire a ogni impresa che solo un manager serio e competente può inserire gli sforzi dell’imprenditore in una strategia che ottimizzi i suoi investimenti massimizzando i profitti».

A chiudere la parte pubblica dell’Assemblea, un confronto dedicato alla “Manovra economica. Legge di Stabilità 2026”. A confrontarsi con la platea di manager sono intervenuti tra gli altri Marco Sarracino, Deputato Membro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, Francesco Silvestro, Senatore di Forza Italia e Presidente della Commissione Bicamerale per le questioni regionali e Massimo Fiaschi, Segretario Generale Manageritalia moderati dalla giornalista economica Veronica Riefolo.

Nel dibattito sono emerse con chiarezza le priorità di Manageritalia su fisco, occupazione e welfare:

Crescita e redistribuzione: Aumentare la base imponibile (più lavoratori medio-alti ed emersione del sommerso), tutelare il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati (anche tramite il recupero del fiscal drag) e preservare l’indicizzazione delle pensioni;

Meno tasse sui redditi alti: Ridurre l’aliquota massima IRPEF dal 43% al 33% per la fascia sopra i 50 mila euro, applicandola solo oltre i 200 mila euro;

Lotta all’evasione: Potenziare le ispezioni e bloccare i condoni;

Incentivi al management e produttività: Ridurre il cuneo fiscale per l’assunzione di manager, defiscalizzare gli aumenti contrattuali e innalzare le soglie di detassazione dei premi di risultato;

Welfare aziendale e Fringe Benefit: Rivedere i coefficienti sulle auto aziendali e modificare la tassazione dei fringe benefit in modo che colpisca solo la quota che eccede i limiti (1.000 o 2.000 euro) e non l’intero importo. Incrementare la deducibilità per sanità integrativa, previdenza e formazione.



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