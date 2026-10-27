In vista delle elezioni in Israele del 27 Ottobre incontriamo Ofer Attias, un militante del partito dei Democratici, nonché avvocato ad Haifa e veterano di guerra.

In queste elezioni in Israele i partiti arabi e ultraortodossi giocheranno un ruolo fondamentale?

«I partiti ultraortodossi (Haredi) rappresentano un problema politico per Netanyahu, poiché il suo governo dipende da loro per mantenere la maggioranza in Parlamento. Se i partiti dell’opposizione non raggiungeranno un accordo formale per una coalizione con le formazioni arabe, potranno tentare di formare un governo di minoranza sostenuto esternamente da queste ultime. In alternativa, il Presidente del Paese potrebbe spingere per un governo di unità nazionale, sebbene i partiti dell’opposizione si rifiutino di allearsi con Netanyahu».

Quale scenario ritiene più plausibile?

«Il governo di minoranza. I partiti arabi comprendono che l’opposizione sarebbe preferibile alla coalizione di Netanyahu. Alcuni partiti dell’opposizione, compreso Israel Beitenu e altri gruppi di destra, potrebbero avere delle riserve sul fatto di dipendere dai partiti arabi. Preferirebbero non trovarsi in una situazione in cui questi ultimi possano ritirare il proprio sostegno e far cadere il governo. Ciononostante, il sostegno esterno dei partiti arabi potrebbe consentire all’opposizione di formare un governo».

Un eventuale governo dell’opposizione determinerebbe un cambiamento nella politica israeliana sulla creazione dello Stato palestinese?

«Nel breve periodo, non credo che ci sarà un cambiamento sostanziale nella politica nei confronti dei palestinesi. Tre dei quattro principali partiti che compongono l’opposizione non sostengono la creazione di uno Stato palestinese. Inoltre, al momento non riusciamo a individuare un interlocutore credibile sul versante palestinese».

La priorità sarebbe affrontare la situazione Gaza?

«Sì. Credo che un governo dell’opposizione cercherebbe innanzitutto di affrontare il problema di Gaza e di garantire che Hamas non possa più governare il territorio».

L’assenza di un interlocutore credibile rappresenta un problema anche in Cisgiordania, considerando che Mahmoud Abbas è anziano e il sistema politico palestinese è diviso?

«Sì, è uno degli aspetti del problema. Mahmoud Abbas non è un leader forte e non esiste un’alternativa politica chiara, capace di unire i palestinesi e negoziare con Israele un accordo duraturo. I Paesi europei e gli Stati Uniti vogliono vedere alla guida di Israele un governo che non adotti misure tali da rendere impossibile la creazione di uno Stato palestinese».

Hamas deve essere sconfitto prima di poter discutere qualsiasi soluzione politica?

«Questa è la posizione della maggioranza dei partiti israeliani, compresi quelli che si oppongono a Netanyahu. La maggior parte degli israeliani vuole che Israele rimanga uno Stato ebraico, con una maggioranza ebraica, e che possa vivere in pace con i propri vicini. Ma, affinché ciò accada, Israele ha bisogno di interlocutori palestinesi credibili e moderati, disposti a garantire la sua sicurezza».

In Europa ci sono manifestazioni a sostegno di uno Stato palestinese «dal fiume al mare». Questo ostacola la pace?

«Sì, perché non è realistico aspettarsi che gli israeliani accettino la scomparsa del proprio Stato. La maggior parte degli israeliani non accetterebbe mai una soluzione che comportasse la fine di Israele come Stato ebraico».

Su quali altre questioni si gioca la campagna elettorale?

«Israele ha attraversato un processo politico che molti osservatori hanno paragonato a quanto accaduto in Polonia e in Ungheria, dove i governi hanno messo in discussione l’indipendenza della magistratura e le istituzioni democratiche. Dobbiamo proteggere l’indipendenza della magistratura, ripristinare l’autorità della Corte suprema e garantire pari diritti ai cittadini arabi di Israele. Sono condizioni essenziali per uno Stato democratico».

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Giulio Alicanti