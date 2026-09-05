Il popolo di Fratelli d’Italia, del centrodestra e di Giorgia Meloni ha risposto alla chiamata per celebrare il record raggiunto dall’esecutivo che, da oggi, è il governo più longevo della storia repubblicana. Un risultato che non ha solo una valenza meramente temporale, ma si traduce in una longevità politica che è sinonimo di “stabilità”, un tema che in Italia ha sempre rappresentato un elemento di debolezza e che Meloni ha saputo ribaltare. La Premier potrà vantare, oltre all’essere la prima donna ad aver conquistato Palazzo Chigi, anche questo nuovo traguardo che le permette di superare il precedente record di Silvio Berlusconi.

Ventimila persone hanno raggiunto il porto di Bari per rivendicare il sostegno all’esecutivo e alla leader di un centrodestra che la stessa Meloni dal palco — al principio del suo intervento — ha ribadito essere una coalizione non costruita contro qualcuno, ma su una comune visione del Paese, con un chiaro riferimento al “campo largo”, costruito esclusivamente nella prospettiva di avversare il centrodestra ma privo di qualsiasi visione comune. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni e la presenza di 450 tra giornalisti e operatori, di cui 70 esteri, dimostra l’attenzione mediatica che ha accompagnato un evento che celebra qualcosa che, al di là dei risultati elettorali, non era assolutamente dato per scontato.

Perché se il consenso per Meloni rimane stabile e Fratelli d’Italia è sempre saldamente il primo partito, è evidente che la vera immagine di forza la dà la compattezza della coalizione, l’unità che da oltre trent’anni fa del centrodestra una certezza.

La Presidente e gli alleati lo sanno bene, e i collegamenti in diretta dei due vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, unitamente all’intervento sul palco di Maurizio Lupi, hanno rimarcato il concetto. Mentre dall’altra parte di certo non c’è nulla e persino sulla scelta del leader è ancora tutto da decidere, dato che, come ha ribadito anche ieri, Giuseppe Conte non ha intenzione di cedere a Elly Schlein lo scettro.

Ma Giorgia Meloni ha mandato un messaggio chiaro anche al generale Vannacci su un tema caldo come il femminicidio, su cui il leader di Futuro Nazionale e spina nel fianco del centrodestra continua a steccare e a negare l’evidenza oggettiva del problema. Meloni, da donna e da Premier, ha rimarcato la sua posizione e quella della maggioranza. Ribadendo i punti salienti del programma ha sottolineato i suoi successi, ma ha anche mandato un messaggio chiaro ai suoi: «Possiamo fare di più e possiamo farlo meglio», a voler dire che niente è perfetto e non bisogna commettere l’errore di pensarsi al sicuro da tempeste ed errori.

Il governo ha avuto le sue criticità — quale governo non le ha avute e non le avrà in futuro? — ma ciò che questa volta ha fatto la differenza, e gli italiani lo hanno notato, è stata la consapevolezza che nessuna scivolata o errore individuale avrebbe mai potuto compromettere la tenuta della maggioranza o del governo. Sì, come spesso accade, qualcuno ha provato ad aleggiare e forzare l’interpretazione di qualche avvenimento per alimentare possibili scenari dai toni apocalittici, ma poi alla fine tutto si è risolto con Giorgia Meloni che ha dimostrato di essere “capo” e leader allo stesso tempo — cosa per nulla scontata — mostrando agli italiani il volto di una politica che sa risolvere tensioni e responsabilità senza compromettere l’interesse del Paese e la stabilità dell’esecutivo.

Sulla legge elettorale, la Presidente del Consiglio ha ribadito la volontà di garantire la massima trasparenza agli elettori, che dovranno sapere chi sarà il leader e dunque il candidato Premier delle coalizioni che si presenteranno. Ma il porto di Bari assume vari significati, non solo quelli legati alla città simbolo di una stagione inaugurata da un pugliese doc come Pinuccio Tatarella insieme al fratello Salvatore Tatarella — ieri è stata deposta una corona dal Presidente del Senato La Russa alla banchina 13/14, dedicata proprio ai due protagonisti della destra italiana — ma anche città del mare, dei commerci, delle tradizioni e dell’identità mediterranea. Perché il futuro di questa Nazione — che ha il cuore antico — è ancora tutto da scrivere e Meloni ha mandato un messaggio chiaro agli italiani, facendo capire che il suo record di longevità ha un solo vero trionfatore e beneficiario: il popolo italiano.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro