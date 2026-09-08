Mi sia consentito di condividere alcune riflessioni in merito agli orientamenti politici che stanno prendendo forma in alcuni territori europei. Non nascondo di essere profondamente preoccupata per il diffondersi di determinate scelte politiche fondate su una filosofia estremista e per i possibili effetti che certi orientamenti possono avere a livello nazionale e internazionale. Il presupposto da cui io sempre parto è il seguente: di fronte a problemi e questioni delicate le risposte non possono mai essere quelle facili, ossia quelle risposte che individuano capri espiatori, singoli o categorie, verso cui addossare la responsabilità delle diverse situazioni di fragilità economica o sociale. La causa della criticità non è mai l’avversario politico, l’immigrato, l’omosessuale: se facciamo ricorso a queste categorie di pensiero, il rischio che si ripresentino gli errori e gli orrori del passato è, purtroppo, davvero reale, sia che gli orrori vengano da destra sia che gli orrori vengano da sinistra.

Sento il dovere di rivolgere quattro appelli, accorati, onesti, ispirati unicamente al bene dei cittadini.

Il primo appello è rivolto alla classe politica, tutta, di destra e di sinistra, affinché i toni del dibattito e del confronto siano equilibrati e sempre basati sul principio di rispetto della persona. La classe politica deve essere consapevole del fatto che i cittadini hanno bisogno di essere guidati, di avere dei solidi modelli di comportamento: se, però, il modello non è positivo, tutto precipita in un vortice che fa decadere la situazione verso il peggio.

Il secondo appello è rivolto ai giornalisti, in generale al mondo dell’informazione: la dignità della missione cui il giornalismo è chiamato non può essere sacrificata sull’altare degli ascolti. Invitare determinati personaggi che sostengono idee estremiste, sia di destra che di sinistra, alle trasmissioni televisive fa sicuramente innalzare gli ascolti ma quale risultato si ottiene se non quello di essere cassa di risonanza di idee che con il bene dei cittadini nulla hanno a che vedere? Invitiamo, piuttosto, politici di tutti gli schieramenti che diano un esempio di equilibrio, obiettività, buon senso.

Il terzo appello è rivolto al mondo dell’economia e delle industrie: non ripetiamo gli errori del passato, non ammicchiamo a chi propone facili soluzioni, non diamo spazio a chi propone soluzioni non fondate sull’etica del rispetto della persona e, di riflesso, della società.

Quarto ed ultimo appello è rivolto ai cittadini tutti, giovani e adulti. Il mio invito rimane sempre lo stesso: studiare, approfondire, riflettere, non accontentarsi della soluzione più semplice, costruire una forma mentis imperniata sul concetto della persona, della sua sacralità e della sua inviolabilità. Questo porta a rifiutare con decisione qualsiasi pensiero estremista, da qualsiasi parte esso provenga: dalla cultura woke a qualsiasi forma di omofobia o di mancanza di rispetto per le minoranze, il povero, l’immigrato. Dobbiamo essere tutti consapevoli che, continuando a minimizzare, continuando ad accontentarci della superficialità, continuando a diffondere i pensieri estremisti, apriremo le porte al passato, nelle sue forme più disumane. Noi abbiamo smesso di provare interesse per il passato, di conoscerlo, di stigmatizzarne gli errori e, al contempo, abbiamo smesso di provare interesse per l’altro. Dobbiamo avere chiara l’idea secondo la quale è nella banalità che il male si intrufola, è nella superficialità che il male trova la sua culla. Invertiamo la tendenza, siamo ancora in tempo.

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Suor Anna Monia Alfieri