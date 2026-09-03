Mentre il Medio Oriente brucia nel fuoco incrociato del conflitto tra la Repubblica Islamica, gli Stati Uniti e Israele, una monarchia del Golfo continua a dimostrare che la geografia non è una condanna, ma una leva strategica. Se Kuwait, Bahrain, Emirati e Qatar pagano a caro prezzo l’ospitalità concessa alle basi americane sotto la pioggia di droni iraniani, il Sultanato dell’Oman resta parzialmente immune dalla rappresaglia.

Non si tratta di pura fortuna, bensì del secolare pragmatismo dell’unica nazione a maggioranza ibadita, la cui storia marittima e la tradizione di neutralità attiva la rendono, ancora una volta, l’ago della bilancia geopolitico della regione. Dalle alture di Nizwa alle coste di Zanzibar, l’Oman ha costruito la propria identità rifiutando i dogmatismi. Oggi il Sultano Haytham bin Tariq applica la medesima dottrina realistica: se la presenza americana nel porto di Duqm garantisce la sicurezza e il bilanciamento geopolitico contro l’egemonia persiana, il dialogo mai interrotto con Teheran permette a Mascate di ergersi a mediatore insostituibile per gli accordi sul nucleare e per la stabilità delle rotte energetiche globali.

Il vero banco di prova si gioca ora nello Stretto di Hormuz. L’Iran tenta di istituzionalizzare il controllo del passaggio marittimo attraverso la creazione della Persian Gulf Strait Authority, cercando di cooptare l’Oman per legittimarsi come attore responsabile e norma-maker del braccio di mare. Per Teheran, l’obiettivo strategico finale resta l’espulsione degli Stati Uniti dal Golfo; per Mascate, al contrario, la proposta iraniana rappresenta un’opportunità negoziale da piegare ai propri interessi nazionali.

L’Oman non asseconda ciecamente le pretese della Repubblica Islamica. Sfruttando la presenza della marina americana e consentendo il passaggio delle navi statunitensi nelle proprie acque territoriali, il Sultanato impone le proprie condizioni sui colloqui per la gestione dello Stretto. Il dibattito sui pedaggi marittimi — mascherati da Teheran come tasse ambientali e che Mascate vorrebbe limitare a contribuzioni volontarie — evidenzia la rigidità della trattativa. L’ipotesi di un compromesso operativo, che vedrebbe l’Iran controllare le navi in entrata e l’Oman gestire il traffico in uscita sotto supervisione, risponde alla perfezione alla natura doppia della diplomazia ibadita: garantire la fluidità dei commerci globali senza rompere i ponti con il potente vicino persiano.

Tuttavia, nessuna illusione deve trarre in inganno i cancellieri occidentali. Sebbene il modello di mediazione omanita offra un’indispensabile de-escalation temporanea, la stabilità del Golfo non potrà mai prescindere dal pilastro di sicurezza garantito dall’Alleanza Atlantica e da Washington. L’Oman sa bene che la talassocrazia americana è l’unica vera garanzia contro le mire egemoniche di Teheran. Per il mondo libero, sostenere il riformismo pragmatico di Mascate non significa cedere al ricatto iraniano, ma rafforzare un partner commerciale e strategico fondamentale per la libertà di navigazione, il libero mercato e la sicurezza dell’intero Occidente.

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Riccardo Renzi