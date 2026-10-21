Le fibrillazioni del centro non concedono tregua. Tra ambizioni, corteggiamenti incrociati e identità politiche ancora da definire, Luigi Marattin rivendica l’autonomia del Partito liberaldemocratico e non risparmia stoccate ai potenziali alleati. «C’è chi è cespuglio e si crede foresta e chi invece cerca di fare il proprio lavoro», dice il segretario del Partito liberaldemocratico a Ping Pong, il programma di Annalisa Chirico su Rai Radio1. Una replica a Carlo Calenda, leader di Azione, che lo aveva indicato come possibile «cespuglio» di Matteo Salvini. Marattin rivendica la propria identità: «Abbiamo fondato un partito piccolo ma vivo, che ha una chiara identità liberale».

La nuova legge elettorale, sostiene, rende più difficile costruire un progetto fuori dai due schieramenti. Marattin la definisce «sciagurata» e contesta un bipolarismo che, a suo giudizio, non ha fatto il bene del Paese negli ultimi trent’anni. Ma la politica deve misurarsi con la realtà: un Terzo polo resta possibile soltanto se rappresenta una novità sostanziale. «Se qualcuno pensa che entrando nel suo piccolo partito del 2-3% si possa improvvisamente rompere il bipolarismo, c’è un problema di considerazione di se stessi», avverte. Una critica che investe le ambizioni di chi immagina di costruire un’alternativa sommando sigle senza definire prima una proposta comune. Il programma di Marattin parte dal ruolo dello Stato: «Ne fa troppe male, deve farne di meno e bene, e con il risparmio dobbiamo abbassare le tasse di tanto». Una piattaforma liberale che trova una sponda proprio nel centrodestra. Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, definisce Marattin «un’eccellenza della politica italiana» per la conoscenza dei problemi e ne valorizza l’impronta liberale. «Nel centrodestra potrebbe rafforzare l’area liberale», sostiene, giudicando quella collocazione più favorevole all’affermazione delle sue idee rispetto al centrosinistra o a un polo autonomo. Per ora è un corteggiamento, non un accordo.

Il messaggio, però, è chiaro: Forza Italia punta a rafforzare la propria identità liberale anche attraverso nuove adesioni. Il sondaggio dell’Istituto Noto restituisce una fotografia in chiaroscuro per le forze minori. Azione-Spazio pubblico si colloca tra il 3,6 e il 4%; Italia Viva oscilla tra il 2,8% con Schlein e il 2,2% con Conte alla guida del centrosinistra. +Europa è all’1%, Noi Moderati all’1,5%, Progetto civico-Avanti Psi tra l’1,1 e l’1,3%. Sud chiama Nord con i civici è all’1%, il Partito liberaldemocratico di Marattin allo 0,6% e Più Uno, il progetto di Ruffini e Gabrielli, allo 0,3%. La frammentazione si riflette nei consensi: nessuna delle sigle minori sembra oggi in grado di imporsi come punto di riferimento. Le differenze riguardano la leadership, la collocazione e soprattutto la strategia da adottare per superare la soglia della marginalità politica. Anche l’Udc fa sentire la sua voce nell’area di governo su temi economici e produttivi. Il segretario nazionale Antonio De Poli interviene sul caro carburanti, denunciando i rischi per autotrasporto e agricoltura e chiedendo interventi a sostegno delle imprese, oltre a una riflessione europea sulla Politica agricola comune e sulle regole delle importazioni. Una linea che punta a valorizzare le esigenze delle aziende e del Mezzogiorno.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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