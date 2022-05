Elisa è sparita nel nulla da oltre 24 ore. Ha 15 anni e aveva detto ai genitori che si sarebbe trattenuta a scuola, al Liceo Dante Alighieri di Roma, nel quartiere Prati. Dopo quell’ultima comunicazione è scomparsa. Non si era mai assentata da casa per così tante ore. La polizia ha diffuso dettagli sull’identikit della ragazza. La sua foto è stata mandata alla rete dei taxi e alle stazioni della metropolitana. Appelli e foto vengono condivisi in queste ore sui social. Le ricerche sono in corso in tutta la città. Sono ore di grandissima apprensione per la minorenne.

Capelli rossi sopra alle spalle, chitarra in mano: questo lo scatto della 15enne catturato a un concerto di domenica scorsa. I compagni di scuola stanno diffondendo l’immagine sui social. Hanno scritto che Elisa “dovrebbe indossare pantaloni colorati e scarpe nere Vans basse. Ha una felpa nera e uno zaino nero. È alta 1.60 cm”. Condiviso sulla pagina ufficiale del Liceo Dante Alighieri anche il numero di telefono per segnalare eventuali avvistamenti (3296935414). Appelli sono stati lanciati anche sui gruppi della zona della città e dai social di blogger e associazioni.

Il messaggio che si legge sui social scritto dalla madre: “A TUTTI GLI AMICI. Da 24 ore non ho notizie di mia figlia Elisa. L’ultima cella telefonica agganciata, che risale alle 10 di ieri mattina, risulta nell’area Tuscolana Anagnina a Roma. Potrebbe aver preso un pullman. La polizia e tutte le forze dell’ordine la stanno cercando. Elisa ha 15 anni. Dovrebbe indossare dei pantaloni colorati e delle scarpe nere Vans basse. Ha una felpa nera e uno zaino nero. È alta 1.60 mt. Ha i capelli come nelle foto. Se avete notizie, contattatemi qui. Fate girare il più possibile. Grazie!”.

Il padre della ragazza ha raccontato che l’adolescente era uscita ieri mattina per andare a scuola. “Ci aveva mandato un messaggio dicendo che avrebbe fatto tardi perché si sarebbe trattenuta a scuola, la mamma ha provato a chiamarla, ma Elisa ha risposto con messaggi dicendo che stava ancora a lezione”. Quando alle 14:00 le lezioni sono finite, i genitori hanno contattato sia la scuola che i gruppi di classe: la 15enne non si era vista in aula. Subito il padre e la madre sono andati alla polizia.

Le ricerche sono in corso. La Polizia invita a contattare il 112 in casi di avvistamenti. L’ultima cella telefonica agganciata dallo smartphone di Elisa in zona Tuscolana-Anagnina. Forse una pista, come spiegato dal padre della ragazza a Il Corriere della Sera Roma: “Da qualche mese Elisa ha conosciuto dei ragazzi della zona e ci hanno detto che nel centro commerciale Aura vengono ragazzi anche da Anagnina. Noi non abbiamo contatti con questi amici di nostra figlia e ci è sembrata una possibile connessione con il cellulare trovato acceso proprio ad Anagnina, ma al momento non sappiamo dove si trovi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Piazza Delle Arti (@lapiazzadellearti)

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano