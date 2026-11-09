Semplificazione, digitalizzazione e sicurezza informatica sono i pilastri della trasformazione della Pubblica amministrazione, chiamata a diventare più efficiente e vicina alle esigenze di cittadini e imprese. Una sfida che non riguarda soltanto le tecnologie, ma anche la capacità di rendere i servizi realmente accessibili. È il quadro tracciato da Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, intervistato da Gianni Todini, direttore di Askanews, al Policy & Business Forum di Urania.

Al centro del confronto, il Portale Italia Semplice, che raccoglie le 516 semplificazioni amministrative realizzate nell’ambito del PNRR. Organizzato per settori, il portale permette a cittadini e imprese di individuare le novità di proprio interesse. Per Zangrillo, ridurre gli adempimenti non basta se le persone non conoscono le opportunità introdotte. Il lavoro, ha spiegato, è nato dall’ascolto dei destinatari delle misure, anziché da interventi elaborati soltanto all’interno delle amministrazioni. Tra gli esempi citati dal ministro figura la carta d’identità senza scadenza per gli ultrasettantenni, pensata per evitare i disagi dei rinnovi periodici: sono già centomila, secondo Zangrillo, i cittadini che l’hanno ricevuta. Il Governo lavora inoltre alla tessera elettorale digitale, da mostrare direttamente sullo smartphone in occasione delle prossime consultazioni. Sul fronte dell’accesso ai servizi, il ministro ha richiamato la diffusione della farmacia dei servizi, presso la quale è possibile svolgere anche operazioni come la scelta del medico di base.

La semplificazione riguarda anche il mondo produttivo. Per le imprese artigiane Zangrillo ha ricordato l’eliminazione di alcuni titoli abilitativi, con l’obiettivo di ridurre il peso della burocrazia. Ma un’amministrazione più semplice per chi la utilizza richiede anche strutture interne più solide. La quantità di dati gestiti dagli enti pubblici impone investimenti nelle infrastrutture digitali, nell’organizzazione e nelle competenze del personale. Su questo terreno si innesta una delle sfide più delicate: la cybersicurezza. Più servizi digitali significano maggiore efficienza, ma anche una crescente esposizione agli attacchi informatici. La risposta della PA, ha spiegato il ministro, segue due direttrici: rafforzare le difese tecnologiche e preparare chi utilizza quotidianamente i sistemi. «Da un lato attrezzandoci dal punto di vista tecnologico con le piattaforme, le strumentazioni adeguate, dall’altro soprattutto facendo formazione alle nostre persone», ha sottolineato.

Da oltre un anno, ha aggiunto, sono in corso iniziative sul corretto uso degli strumenti informatici da parte dei dipendenti, perché anche i comportamenti individuali incidono sulla protezione dei dati. «Più siamo tecnologici più si incrementano i rischi di invasioni dall’esterno», ha avvertito Zangrillo, citando gli attacchi che hanno provocato lo spegnimento dei frigoriferi in alcuni supermercati. Episodi che mostrano come una violazione informatica possa produrre conseguenze concrete sulle attività economiche. Resta il problema di reperire professionisti qualificati. Le competenze necessarie a proteggere i sistemi pubblici sono molto richieste dal mercato privato, mentre i tetti retributivi della PA rendono difficile competere per attrarle.

Secondo Zangrillo, assumere i cosiddetti hacker etici, esperti in grado di individuare le vulnerabilità prima che vengano sfruttate, potrebbe richiedere il superamento degli attuali limiti salariali. Un’altra strada è far crescere queste professionalità all’interno delle amministrazioni. Il punto, dunque, non è soltanto digitalizzare procedure e sportelli, ma costruire una Pubblica amministrazione capace di gestire l’innovazione e proteggerne i risultati. Accessibilità dei servizi, sicurezza dei dati e qualità delle competenze diventano così condizioni essenziali per trasformare la semplificazione in un vantaggio concreto per cittadini, imprese ed economia.

© Riproduzione riservata

Alessandro Caruso