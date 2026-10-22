Gli antichi romani lo chiamavano digitus impudicus, il dito sfacciato, e già questo dovrebbe far riflettere chi si stupisce che un gesto di duemila anni abbia ancora i riflessi pronti. Parliamo del dito medio, naturalmente, che oggi ha un’inquadratura verticale, un telefono puntato e una vita in rete assai più lunga di quella di un’opinione ragionata. Siamo a Milano, giorni fa. Da via Torino la folla si spinge e si scioglie nelle vie laterali, verso piazza Sant’Alessandro, e padre Giannicola Maria Simone, sessantacinque anni, capisce dalla porta della sua chiesa che è ora di muoversi: corre a chiudere il portone, ma prima lascia entrare tutti quelli che scappano dai violenti, turisti, passanti, gente che con la messa non c’entra nulla e aspetta tra i banchi che passi la baraonda.

Fuori i ragazzi scivolano via veloci. Uno di loro vede il prete e alza il dito medio, e il prete, che di dita ne ha dieci come tutti, risponde allo stesso modo: un gestaccio per un gestaccio, il tempo di un battito di ciglia. Qualcuno però filma in diretta, e in poche ore il video fa milioni di visualizzazioni, tra versioni rimontate e meme. Gli studenti del collegio dove insegna, visto tutto in tempo reale, corrono in piazza a difenderlo. «Difendermi da che cosa?», chiede lui ridendo. Pentito? No. Se avesse dato un cazzotto, allora sì, ma le mani non le ha mai alzate con nessuno. Dice il proverbio che quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito, e qui di dita ce n’erano due, in primo piano, contemplati da milioni di persone con l’attenzione che si riserva alle eclissi.

La luna stava pochi metri più in là, sui gradini della chiesa, dove a cose finite siedono alcuni ragazzetti vestiti di nero, tutti italiani. Il prete non li caccia, anzi si ferma a fare due chiacchiere perché vuole capire che cosa abbiano per la testa, e loro rispondono: «Non sappiamo perché siamo qui, sono venuti tutti e quindi sono venuto anche io». Quella frase è il dato sociologico dell’intera vicenda, che Émile Durkheim avrebbe definito anomia, quando cioè la radice di senso dell’azione si indebolisce al punto che l’individuo non sa più a che cosa tendere, l’inquietudine cerca sbocco dove capita. Nella folla l’emulazione prende il posto del motivo, si va perché vanno tutti, e lo smartphone fa il resto, perché trasforma l’esserci in esibizione e la rabbia in contenuto. Non a caso molti riprendevano in diretta, come spettatori in un’arena davanti a uno spettacolo.

Le società tradizionali incanalavano l’energia dell’adolescenza in riti di passaggio, con luoghi, tempi e adulti che li presidiavano; in una società liquida, ha mostrato Zygmunt Bauman, diventa difficile dare forma a ciò che si sente. Oratori, associazioni e scuole capaci di essere comunità hanno fatto a lungo da cuscinetto tra giovani e adulti, e quando quel cuscinetto si assottiglia resta la notte in piazza come rito di ripiego. Il vuoto che oggi è sotto gli occhi di tutti è anzitutto questo, e padre Giannicola lo dice con la pastorale dello stare accanto: i ragazzi li abbiamo rinchiusi e abbiamo lasciato loro in mano soltanto uno smartphone, qualcosa di finto. I violenti sono una minoranza, ma il disagio da cui vengono è molto più diffuso.

Intanto il dibattito pubblico si divide in due tribù speculari, quella che vede soltanto teppismo da reprimere e quella che vede soltanto una protesta da capire, e a guardar bene fissano entrambe il dito. Spiegare però non significa giustificare, ma condannare (prima) per poi risolvere (dopo) magari prevenendo (ancor prima). Chi rompe risponde di ciò che rompe, e il prete lo ripete: chi sbaglia deve assumersi le proprie responsabilità, anche se per aver parlato di «pena» verso questi ragazzi qualcuno si è irritato. Ma la rabbia, che in sé è energia, prende la strada illecita e isterica quando non trova interlocutori, e solo un dialogo a monte evita la devastazione a valle. Costa fatica e tempo, meno però del conto finale fatto di vetrine, feriti e rancori. Non è ingenuità: se il prossimo weekend si metterà male, dice, chiuderà di nuovo la chiesa. La serratura protegge, ma non educa nessuno.

Mediare viene da medius, lo stesso aggettivo che sta nel dito. In medio stat virtus, dicevano gli antichi, e la virtù stava davvero nel mezzo, tra chi scappava e chi filmava, su quei gradini dove qualcuno ha provato a guardare la luna. Quel qualcuno era lui, padre Giannicola il quale – citando il presidente della Repubblica Mattarella – rifiuta di rivolgersi ai giovani con un atteggiamento di «indifferenza o, peggio, di meschina sottovalutazione». Il Capo della Stato chiede a noi adulti, ciascuno secondo il grado di responsabilità – di farci carico del malessere e dell’insicurezza per il futuro che i ragazzi avvertono. Quando prenderemo a cuore la questione morale giovanile in Italia, torneremo a far circolare le idee e non le pietre, ci confronteremo senza menarci, e un dito medio, privato del suo pubblico, sarà una curiosità per studiosi di latino.

Giuseppe Trapani Giuseppe Trapani (Milano) è digital journalist per Il Riformista. Ha pubblicato saggi per Elledici (2017) e Santelli–Clandestine (2022).

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