Ma perché per Luca Palamara non viene celebrato un unico processo? La domanda è legittima leggendo le contestazioni contenute nell’ultimo capo d’imputazione da parte della Procura di Perugia: corruzione in atti giudiziari. La nuova indagine nasce, come sempre, dalle famigerate chat dell’ex zar delle nomine, acquisite dalla Procura del capoluogo umbro fin dal mese di maggio del 2019 e all’indomani della fuga di notizie sulla cena all’hotel Champagne. Palamara, a leggere le nuove accuse, si sarebbe in particolare interessato presso i giudici del tribunale di Roma della causa di separazione del fratello di un imprenditore, che poi gli avrebbe offerto dei soggiorni e dei viaggi.

Su questa vicenda, lo scorso luglio, Palamara era stato interrogato dai pm di Perugia e aveva negato gli addebiti. Ma a negare gli addebiti sono stati anche i magistrati che hanno gestito il fascicolo. I pm umbri, a tal proposito, hanno interrogato la giudice della prima sezione del tribunale di Roma, che si occupa di famiglia, Luciana Sangiovanni. La magistrata aveva con Palamara un rapporto risalente nel tempo nato dalla comune appartenenza all’Anm. Rispondendo alla domanda di un collega se la conoscesse, Palamara aveva risposto: “Me la trombo ogni tanto”.

La giudice, comunque, aveva ammesso di aver avuto interlocuzioni con Palamara su questa pratica di separazione. Ma alla domanda se avesse mai “ricevuto richieste da Palamara relative alla accelerazione della trattazione di alcuni procedimenti su cui ha chiesto informazioni”, la risposta era stata netta: «Escludo di aver ricevuto questo tipo di richieste, perché in quel caso lo avrei denunciato». «Escludo categoricamente – aveva quindi ripetuto – che lui mi abbia pressato per avere notizie sul merito della decisione». Alcune di queste interlocuzioni sarebbero avvenute all’interno del Csm dove la magistrata si era recata per rappresentare a Palamara dei problemi di organico della sezione.

Se i giudici, dunque, negano interferenze dove è il reato? La notizia della nuova indagine è arrivata proprio il giorno dell’annuncio di Palamara di candidarsi alle prossime elezioni politiche. «Tutto questo – assicura l’ex magistrato – rafforza il mio convincimento di essere al centro di un regolamento di conti interno alla magistratura tra le correnti ancor di più in vista delle prossime elezioni del Csm e rafforza l’idea di un mio impegno politico per una giustizia giusta e non vendicativa. Giustizia non può essere vendetta».

Paolo Comi