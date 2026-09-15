Sigfrido Ranucci, già conduttore di Report, ha scoperto che per acquistare un’automobile può essere richiesta la tessera sanitaria. Contiene il codice fiscale, non la cartella clinica. Alla Festa del Fatto Quotidiano, tuttavia, la rivelazione è diventata un’accusa alla «tecnodestra» mondiale e a Peter Thiel: Palantir, secondo Ranucci, vorrebbe i suoi dati sanitari. Un’uscita che ha suscitato ironie e perplessità anche in rete. Il giornalismo d’inchiesta, questa volta, si è fermato davanti a una concessionaria.

Peccato che non sia arrivato neanche vicino a capire di cosa si parla quando si parla di Palantir. Che non è esattamente una startup: compie 23 anni. È nata nel 2003 nell’orbita della sicurezza americana. Oggi è presente nella difesa, nella sanità, nella polizia e negli interventi umanitari di una discreta parte del mondo. Qualche esempio? Nel novembre 2015, dopo gli attentati di Parigi, la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, si rivolse a Palantir per analizzare grandi quantità di informazioni investigative. L’accordo, rinnovato più volte, è stato confermato per altri tre anni nel dicembre 2025. La società americana è diventata così uno strumento dell’intelligence interna francese, proprio mentre Parigi cercava una soluzione tecnologica nazionale. Nel giugno 2026, il governo ha assegnato a ChapsVision il compito di sviluppare un’alternativa. La sostituzione potrebbe richiedere fino a due anni. La vicenda è il simbolo della tensione tra efficienza operativa e sovranità digitale.

Nel novembre 2023, il sistema sanitario inglese – NHS England – assegnò a Palantir un contratto settennale da 330 milioni di sterline per la Federated Data Platform. Il sistema deve collegare informazioni su liste d’attesa, posti letto, risorse ospedaliere e percorsi di cura. Durante la pandemia, Foundry, la piattaforma Palantier dedicata, era già stata utilizzata per coordinare la distribuzione di dispositivi di protezione e vaccini. Il progetto sanitario ha però sollevato interrogativi sulla protezione dei dati e sulla dipendenza da un fornitore americano. In Germania, Gotham – il progetto di Palantir per la sicurezza urbana – è stata introdotta nel 2017 in Assia, con il nome di Hessendata. Nel 2024, la Baviera ha avviato l’impiego di VeRA, versione del sistema destinata alla ricerca e all’analisi di informazioni di polizia. Il software consente di collegare banche dati investigative differenti. In Baviera, il sistema può interrogare informazioni relative a oltre 30 milioni di persone. Il costo dell’acquisto è stato di 5,4 milioni di euro, cui si aggiungono circa 500 mila euro l’anno di manutenzione. Il tema è diventato materia di contenzioso costituzionale: il rischio è che l’analisi automatizzata coinvolga anche cittadini estranei a qualsiasi indagine. In Danimarca, il sistema di analisi della polizia POL-INTEL, operativo dal 2017, utilizza tecnologie riconducibili a Gotham per individuare aree a maggiore incidenza criminale e sostenere le attività investigative.

Nei Paesi Bassi, il ministro della Giustizia David van Weel ha confermato nell’agosto 2025 che la polizia utilizzava software Palantir fin dal 2011. L’Ucraina rappresenta un altro terreno di espansione. Palantir ha annunciato nel 2022 una collaborazione con il governo di Kyiv per sostenere la ricostruzione e l’utilizzo di tecnologie di analisi dei dati. La società ha inoltre lavorato con autorità e organizzazioni impegnate nella gestione delle conseguenze della guerra. Sul fronte umanitario, nel marzo 2022, Foundry è stata impiegata dal governo britannico per il programma Homes for Ukraine, che ha coordinato l’accoglienza di oltre 130 mila rifugiati. Gestione intelligente dei dati, rispetto della privacy, ottimizzazione dei processi a tutto vantaggio di soggetti vulnerabili. Così come per combattere la fame nel mondo, argomento difficilmente archiviabile come «tecnodestra». Nel 2019, Palantir aveva avviato una collaborazione quinquennale con il World Food Programme delle Nazioni Unite per migliorare la logistica degli aiuti alimentari. La partnership è stata successivamente rinnovata. Il suo potere non consiste soltanto nel raccogliere dati, ma nel trasformarli in decisioni operative. L’Europa deve quindi chiedersi quanto sia prudente affidare a un’impresa straniera una parte crescente delle proprie infrastrutture strategiche. Una domanda seria, che richiede documenti, contratti e verifiche. Non una tessera sanitaria esibita come prova di un complotto.

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Eleonora Tiribocchi