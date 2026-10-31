Ovviamente è solo una coincidenza. D’altra parte, il fatto che il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, abbia paventato la necessità di nuovi interventi restrittivi di politica monetaria giunge appena il giorno dopo l’annuncio delle dimissioni, a febbraio 2027, di Christine Lagarde dalla guida della Bce.

«Con una dinamica dei prezzi destinata a restare a lungo sopra l’obiettivo e rischi sbilanciati verso l’alto, potrebbero rendersi necessari ulteriori aumenti dei tassi ufficiali», ha detto il numero uno di Palazzo Koch intervenendo alla Giornata mondiale del risparmio. È la crisi energetica a preoccupare il mondo finanziario. Per l’economia reale, si tratta di un problema di prezzi e di disponibilità di forniture. In assenza di una soluzione e di fronte alle incertezze geopolitiche, l’inflazione resta alta. Panetta ammonisce però che questo rischia di «influenzare stabilmente le aspettative e i comportamenti di famiglie e imprese, alimentando una spirale tra prezzi e salari che sarebbe costoso interrompere».

L’addio di Lagarde ha fatto entrare Francoforte in una sorta di “trimestre bianco”. Difficile che sia la presidente uscente a procedere con interventi che poi lasceranno uno strascico. L’economista francese se ne andrà senza essere ricordata come la migliore guida dell’istituto finanziario europeo. Se adesso dovesse alzare i tassi, il ricordo che si avrà di lei potrebbe risentirne ulteriormente. È logico pensare quindi che Panetta si sia rivolto a un suo successore. Chiunque egli sia. Lo spagnolo de Cos e l’olandese Knot sono ancora alla pari nel rush finale. Il primo rappresenta una linea tendenzialmente più accomodante sui tassi d’interesse. Knot è, in teoria, a favore di una maggiore attenzione ai rischi inflazionistici. Entrambi, però, sono considerati pragmatici, più che esponenti duri e puri di due scuole contrapposte. È il realismo che serve infatti alla gamba monetaria dell’Unione europea.

Finora le debolezze di Bruxelles sono state compensate dall’autorevolezza dell’euro. Alla miopia nelle politiche industriali, con gli eccessi del Green deal e il contropiede subìto dallo shock energetico, ha fatto da contrappeso una linea di rigore che Francoforte mantiene anche da prima di Mario Draghi. Merito, questo, non solo della capacità di chi sta al vertice della Bce, ma della assoluta indipendenza dell’istituto. Specie se confrontato con l’americana Fed, che invece in questi anni di Amministrazione Trump ha battagliato per garantirsi l’autonomia dalla Casa Bianca.

Oggi il problema che si pone all’istituto europeo è appunto essere al passo con i tempi. E se è escluso che Francoforte possa fare qualcosa di carattere politico per uscire dalla crisi – non è in suo potere – è invece suo dovere fornire a imprese e famiglie quegli strumenti per evitare un costante rialzo dei prezzi, una facilitazione degli investimenti, una messa in gioco degli ingenti risparmi che fanno del nostro continente uno dei mercati più ricchi del sistema globale.

Come ancora Panetta ha ricordato, nell’area dell’euro si risparmia ogni anno un quarto del reddito nazionale lordo. «Ma una parte rilevante di queste risorse trova impiego all’estero». Gli europei investono negli Stati Uniti, soprattutto in nuove tecnologie, e non prestano l’adeguata attenzione al nostro territorio, che al contrario avrebbe tanto bisogno di linfa per crescere. Nel biennio 2024-25 i flussi lordi di capitali dall’eurozona oltreatlantico sono stati in media 785 miliardi l’anno. L’Europa è in una condizione di benessere finanziario che non ha pari al mondo. Deve esserne consapevole. Sarà compito della prossima Bce farglielo capire.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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