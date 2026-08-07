Paolo Alli, presidente di Alternativa Popolare, analizza con Il Riformista la riforma elettorale, gli equilibri del centrodestra, lo spazio politico del centro e la collocazione internazionale dell’Italia.

Il Parlamento riaprirà a settembre con la legge elettorale. Come finirà la partita?

«Mi pare che sulle preferenze si sia raggiunta un’intesa nel centrodestra. Se non ci saranno altri colpi di scena, la strada è in discesa. Ma bisogna accelerare: tra il ritorno del testo e il giudizio della Corte si rischia di arrivare in condizioni complicate».

Quando si voterà?

«Tutti parlano della primavera. Sarà importante vedere l’andamento del consenso di Vannacci. Questi fenomeni hanno spesso una crescita rapida, poi tendono ad assestarsi».

Il suo consenso è destinato a ridursi?

«Quando fondammo il Nuovo Centrodestra i sondaggi ci davano oltre il 10%, poi prendemmo il 4,5. Il voto utile pesa molto. Se Vannacci entrerà nella coalizione sarà legittimato, se resterà fuori il voto utile lo penalizzerà. Non credo che confermerà quel 10%, ma potrei sbagliarmi».

Esiste ancora uno spazio per un centro europeista e moderato?

«Sì, sulla carta. Ma quando si vota contano le forze politiche esistenti. Il Terzo Polo di Renzi e Calenda aveva i numeri, ma è fallito. Molti elettori del Pd e della stessa Meloni sono centristi delusi dalla mancanza di un’alternativa. Oggi però la politica è fortemente polarizzata, molti moderati guardano a Giorgia Meloni, che ne ha lo standing, come punto di riferimento».

Che cosa resta oggi dell’eredità democristiana?

«Molti mi dicono ancora: “Se ci fosse la Dc”. Gli arrabbiati hanno molta offerta politica, mentre chi cerca una proposta moderata ne trova poca. Come insegnava De Gasperi, serve pazienza. E nella Magnifica Humanitas, Papa Leone lo dice con chiarezza: “Oggi serve una politica che sappia rallentare dove tutto sembra accelerare”. È una lezione ancora attuale».

Conte mette in discussione il sostegno all’Ucraina. Che giudizio dà?

«Dice un’enormità. Il Movimento 5 Stelle arrivò perfino a proporre l’uscita unilaterale dalla Nato. I trattati internazionali non si cancellano con una legge ordinaria. Le parole di Conte servono a tenere insieme una parte del suo elettorato, ma proprio lui, da presidente del Consiglio, investì molto nella difesa. Quando lo incontrai a Bruxelles nel 2018 mi sembrava pienamente allineato. Poi le cose cambiano».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro