«Serve un’Europa forte e unita contro le autocrazie. Ma in Francia e in Europa la sinistra non insegua gli estremisti». È questa la tesi di Bernard Cazeneuve, già primo ministro, ministro dell’Interno, ministro del Bilancio e degli Affari europei, attuale leader del movimento repubblicano e progressista La Convention. Abbiamo raggiunto Cazeneuve, tra i principali interpreti della tradizione laica, repubblicana e riformista della gauche francese, per interrogarlo sul suo punto di vista sulle sfide interne e internazionali della Francia e dell’Europa.

Come valuta l’attuale scenario geopolitico?

«Le relazioni internazionali sono oggi attraversate da un’inedita brutalizzazione dei rapporti di forza. L’ordine internazionale, fondato sul diritto internazionale e sulla sovranità degli Stati, è messo in discussione dai regimi autoritari ma anche, ed è questo l’aspetto più inquietante, dagli stessi Stati Uniti. Le “masse di granito” dell’ordine successivo al 1945 risultano indebolite. Non bisogna tuttavia farsi ingannare: le priorità americane – disimpegno e logica transazionale – precedono Donald J. Trump. È chiaro che l’unilateralismo americano amplifica, e talvolta finisce perfino per favorire, gli autoritarismi russo, cinese e iraniano. Attraverso la propria strategia e i propri comportamenti, Washington consente talvolta ai nostri avversari di presentarsi come la parte ragionevole».

Che cosa dovrebbe fare l’Unione europea per recuperare capacità d’iniziativa e difendere efficacemente i propri valori e interessi?

«L’Unione europea è oggi incalzata a est dall’Orso russo e a ovest dal Bisonte americano. Il Drago cinese osserva tutto questo con appetito. In tale contesto, credo che noi europei dobbiamo liberarci della nostra timidezza e del nostro riserbo. Dobbiamo affermare con ancora maggiore forza chi siamo e in che cosa crediamo. Dobbiamo continuare a promuovere la sovranità europea, facendo leva sul nostro mercato e sulla nostra unità. È fondamentale dotarci dei mezzi necessari per difendere autonomamente, se occorre, i nostri interessi e la nostra sicurezza. Dobbiamo inoltre rivendicare con orgoglio i nostri valori. Quasi dieci Paesi desiderano oggi aderire all’Unione europea perché essa promuove scambi equi, Stato di diritto, democrazia liberale e cooperazione. Chi può dire altrettanto? Quali modelli alternativi offrono all’umanità i nostri avversari? Chi oggi potrebbe definirsi xiista o putinista, come cinquant’anni fa ci si poteva dichiarare maoista?».

Ci avviciniamo alle elezioni presidenziali francesi. Molti parlano di una unione delle destre da Le Pen ai centristi…

«Una parte della destra francese pensa di poter recuperare il ruolo che un tempo le apparteneva diventando lo sgabello dell’estrema destra. Alcuni dimenticano con troppa facilità il passato antigaullista dell’estrema destra, la sua costante attrazione per le potenze straniere autoritarie e i suoi continui zig-zag sull’Unione europea. Ma io credo che gli elettori preferiranno sempre la chiarezza alle ambiguità».

Crede sia possibile, invece, un’unione delle sinistre senza i massimalisti di Mélenchon?

«Nel maggio 2022, come sa, ho scelto di lasciare il Partito socialista, del quale ero membro dal 1987, per denunciare la firma di un accordo con La France insoumise, perché in politica il fine non può giustificare ogni mezzo. Da parte mia, non sono cambiato: sono sempre lo stesso, legato a una sinistra repubblicana, ferma nei propri princìpi e profondamente ancorata a una determinata concezione della vita pubblica. Non sono stato io a lasciare il Partito socialista: è stato il partito stesso a scegliere di abbandonare la propria eredità. Come Icaro, il PS si è bruciato le ali volando troppo vicino a LFI. In un contesto segnato dal rifiuto delle élite e da una crescente attrazione per la radicalità, dobbiamo avere il coraggio di affermare con chiarezza i nostri princìpi. Occorre costruire un ampio raggruppamento delle buone volontà e degli attori che difendono i valori repubblicani oltre facili populismi per risollevare il Paese con coraggio e lucidità. Troppo spesso le logiche di partito parlano soltanto a sé stesse e si rifugiano nel conforto della purezza ideologica. Jean-François Revel ci ha tuttavia messi in guardia da questo antico riflesso: “L’ideologia è ciò che pensa al posto nostro”. Tendo la mano a quanti vogliono pensare e agire autonomamente, rifiutando la regressione e il rigetto indiscriminato della classe dirigente».

Recenti attentati hanno riaperto il tema dell’odio, specie in chiave antisemita e islamista. Come una politica laica e riformista può affrontare queste sfide?

«La storia della sinistra repubblicana consiste precisamente nel tentativo di coniugare l’ideale e la pratica, i grandi princìpi e la vita quotidiana, il Paese sognato e il Paese vissuto. Negli ultimi anni, con mio rammarico, abbiamo assistito a un aumento senza precedenti delle invettive e dell’odio, nonché a un inedito abbassamento dell’etica pubblica. In un mondo incerto, la Repubblica costituisce uno scudo contro le nuove minacce. Non possiamo chinare il capo di fronte ai nostri avversari abbandonando i nostri princìpi. Significherebbe dar loro ragione. Quando ero ministro dell’Interno e poi primo ministro, avevamo rafforzato gli strumenti della lotta contro il terrorismo e contro l’islamismo, che colpiscono tanto la comunità musulmana quanto la popolazione nel suo insieme. La fermezza sui nostri fondamenti garantisce la concordia pubblica e la mobilitazione generale necessaria a superare le sfide che abbiamo di fronte».

E che ruolo dovrebbero avere moderati e riformisti?

«Vorrei anzitutto confutare un’idea che, a forza di essere ripetuta, ha finito per acquistare consistenza. Lo spirito del tempo vorrebbe farci credere che il riformismo e la moderazione siano il paradigma della debolezza. Io penso esattamente il contrario. Proprio in considerazione dell’ampiezza delle sfide climatiche, economiche, geopolitiche e di sicurezza, dobbiamo restare saldi sui nostri fondamenti. Soltanto uno sforzo collettivo, capace di aggregare tutte le buone volontà senza rinunciare ai nostri valori, può coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini nell’azione. Il fondamento repubblicano, proprio perché si rivolge a tutti senza cedere su nulla, rappresenta la matrice più adatta per un’azione pubblica lucida e audace».

Quali speranze nutre per l’Europa e per la Francia?

«La storia della Francia è costellata di «uomini» e «donne» di Stato, provenienti da sensibilità e percorsi differenti. Léon Blum, Robert Schuman, Simone Veil, Robert Badinter e molti altri hanno in comune il fatto di non aver mai ceduto allo spirito del tempo. Queste figure hanno sempre rifiutato di scendere a compromessi con i propri valori per compiacere la folla. Credo che il loro esempio ci vincoli. Queste personalità hanno inoltre in comune il fatto di essere state ferventi europeiste: come loro, considero la costruzione europea una forma di concretizzazione e di prolungamento degli ideali repubblicani. Unita, l’Unione europea dispone di una forza d’urto unica al mondo: è quanto ci ha dimostrato l’esempio della Brexit. L’Ue deve pertanto continuare ad affiancare al proprio successo economico ulteriori progressi sul piano politico».

Come analizza oggi la situazione in Medio Oriente e quale ruolo dovrebbero svolgervi gli europei?

«Il Medio Oriente è oggi attraversato da trasformazioni profonde. La popolazione giovanile è maggioritaria. Il digitale occupa un ruolo centrale. Il desiderio di emigrare è diffuso ovunque. Le ingerenze regionali della Repubblica islamica, l’affermazione dell’Arabia Saudita e il ritiro americano costituiscono altrettante tendenze strutturali. I recenti cicli di violenza accelerano queste trasformazioni profonde. È quanto accade a partire dagli attentati terroristici del 7 ottobre. In tale contesto, la Francia e l’Unione europea devono mantenere il proprio rango. Abbiamo dalla nostra il merito dell’affidabilità: quando i nostri partner del Golfo sono stati presi di mira dall’Iran, la Francia ha risposto presente. Quando domani mattina vi sveglierete, la Francia e l’Unione europea non avranno cambiato alleanze in seguito a un tweet notturno. Stringere un partenariato con la Francia e con l’Unione europea costituisce una garanzia di affidabilità e durata. Gli sbalzi d’umore indeboliscono troppo spesso le relazioni internazionali: noi scegliamo di difendere ovunque e in ogni momento un quadro vantaggioso per entrambe le parti, rispettoso dei popoli e delle sovranità. La Francia e l’Unione europea devono continuare a rappresentare questo polo di stabilità e di sostegno alle società civili. Sarebbe più facile imitare le nuove mode, ma credo che essere inattuali sia talvolta necessario».

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Francesco Subiaco