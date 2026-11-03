Giornate frizzanti nel mondo centrista. Carlo Calenda se la prende con Cateno De Luca, che mostra un certo stupore: «Perché mi attacchi? Io ti trovo anche simpatico», replica il leader di Sud Chiama Nord. Nel Partito Liberaldemocratico (Pld), Luigi Marattin esplicita le proprie perplessità sulla capacità di costruire autonomamente una lista forte al centro. Andrea Marcucci, cofondatore e presidente della formazione libdem, si oppone invece ad alleanze con il centrodestra. Non è il solo: a Marattin sono arrivate le proteste di alcuni dirigenti, mentre altri ne condividono le posizioni. Per oggi è convocata la Direzione nazionale del Pld.

Anche tra i socialisti la tensione è alta. Nel Psi, partner del progetto politico di Alessandro Onorato e interlocutore di Giuseppe Conte, alle proteste si aggiungono le defezioni. Antonio Demitry lascia Avanti-Psi e aderisce alla formazione autonomista Socialismo è Libertà, con l’obiettivo di andare oltre il bipolarismo. L’addio di Demitry fa rumore. Avvocato e capolista alle Regionali campane del 2025, Demitry lascia il partito denunciando l’assenza di confronto interno e di una linea politica condivisa. «Dopo il congresso del marzo 2025 non c’è stata una sola riunione del Consiglio nazionale o della Direzione che affrontasse questioni organizzative o politico-programmatiche». Nel frattempo, accusa, si lavora a un cartello elettorale con progetto civico, «kingmaker Giuseppe Conte, ghost director Bettini». La sua conclusione è netta: «Un partito socialista che ha una ragione d’essere solo se porta nel campo progressista una cultura riformista e gradualista, autonoma e riconoscibile, non può ridursi a comparsa in un’operazione decisa altrove. Allearsi è legittimo, scomparire no». L’annuncio ha suscitato numerose reazioni.

Salvatore Sannino, coordinatore regionale di Popolari Socialisti Liberali (Psl), commenta: «Anche Demitry lascia quel che resta del fu’ Psi». Felice Iossa, già deputato e sottosegretario all’Industria nel 1992-1993, allarga il quadro delle defezioni: «Non è solo Demitry, sono già usciti dal Psi Iossa, Di Donato, Sannino Salvatore, il consigliere comunale di Napoli, Sannino Pasquale, Romolo Vignola con tutta la federazione di Caserta». Ancora più netto Giulio Di Donato, deputato socialista dal 1983 al 1994 e vicesegretario del Psi di Bettino Craxi: «Il Psi è morto senza eredi. La sigla è stata asservita a maneggi spericolati per qualche poltroncina in più. Le cose erano e sono difficili. Ma se si arma un equipaggio è per raggiungere una meta, non per un pacco regalo da chi ci ha colpito a morte e ci accetta solo se subalterni».

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Eleonora Tiribocchi