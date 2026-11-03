In questo periodo di protesta giovanile, manca quella che dovrebbe essere la principale motivazione a scendere in piazza per chi si prepara a entrare nel mondo del lavoro e per chi vi è entrato da poco: il furto intergenerazionale. Una forza liberale potrebbe dare rappresentanza politica a questo problema, trasformando una denuncia economica in una battaglia di libertà.

Il peso che ricade sui giovani

Perché la questione delle pensioni riguarda il diritto di chi oggi entra nel lavoro a costruirsi una vita autonoma e, domani, a smettere di lavorare a un’età ragionevole. Una politica liberale parte da qui: impedire che il vantaggio di una generazione venga acquistato restringendo le possibilità della successiva. Il principio è semplice e liberale: la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri. Vale anche attraverso il tempo. La mia libertà di andare in pensione prima incontra un limite nella tua libertà di giovane che dovrai finanziarla e vorrai andare in pensione a tua volta. Se per concedermi qualche anno di riposo aggiuntivo ti imponiamo contributi più pesanti, servizi peggiori, maggior debito o condizioni previdenziali più dure, stiamo trasferendo su di te il prezzo della mia scelta.

Fattore anagrafico

Quando i pensionati aumentano rispetto agli occupati e la vita si allunga, anticipare il ritiro restringe la base contributiva e prolunga il periodo delle prestazioni. Per questo gli adeguamenti alla speranza di vita e i coefficienti che trasformano i contributi in pensione hanno un valore politico oltre che tecnico. Servono a distribuire il costo della longevità, evitando che venga lasciato tutto alle generazioni successive. Si possono discutere gradualità, eccezioni e strumenti; non si può cancellare il problema per decreto. Né sarebbe corretto trattare ogni uscita flessibile come un regalo: un anticipo con assegno adeguatamente ridotto può avere una logica sostenibile.

Il conto ai giovani arriva anche in busta paga

Viviamo più a lungo: è un progresso straordinario. Dovremmo avere l’onestà di accettarne anche le responsabilità. A chi conserva salute, capacità e un lavoro compatibile con la propria età si può chiedere di contribuire più a lungo, per lasciare ai figli un sistema praticabile. Il conto ai giovani arriva anche in busta paga. Nel 2025, secondo l’OCSE, il cuneo fiscale italiano per un dipendente single senza figli con salario medio è del 45,8%, contro il 35,1% medio dei Paesi dell’organizzazione. Quasi metà del costo sostenuto dall’impresa non arriva al lavoratore. Intanto, il futuro si assottiglia: nel 2025 le nascite sono state 355.772 e la fecondità è scesa a 1,14 figli per donna. La spirale si alimenta da sola: meno nascite, meno lavoratori futuri, maggiore pressione sul welfare, meno margini per sostenere lavoro e famiglie. La protesta dovrebbe chiedere costi trasparenti per ogni proposta previdenziale, regole stabili e protezioni mirate, destinando i risparmi a salari, servizi per l’infanzia, formazione e autonomia abitativa. Anche la previdenza complementare può aiutare, ma per risparmiare occorrono redditi adeguati.

La battaglia dei giovani

È questa la battaglia che vorrei vedere assumere da una forza politica liberale: dare rappresentanza alla libertà futura, chiedendo ai giovani di rivendicarla e agli adulti di rispettarla. Chi può lavorare più a lungo lo faccia anche per i propri figli. Chi chiede un beneficio accetti che ne siano dichiarati i costi. Chi governa smetta di chiamare diritti le promesse pagate dagli assenti.

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Silvestro Gallipoli