“Amore, scendi a buttare la spazzatura. L’umido, non la plastica. Adesso, non stasera. E richiudi il portone, che ieri è rimasto aperto”. Congratulazioni: hai appena scritto un prompt. C’è un destinatario scelto con cura, un compito preciso, una specifica che previene l’errore più probabile, un vincolo di tempo che ne previene un altro, un’istruzione accessoria fondata sull’esperienza. Perfino il ciclo di revisione è già previsto: se torna su con l’umido in mano, riformulerai l’ordine con più contesto. Nessuno ti ha insegnato a farlo. Lo sai fare. Manca solo il tasto invio. C’è chi lo fa di mestiere: si chiama prompt engineer e lo pagano. Tu lo fai gratis da una vita.

La scorsa lezione si era chiusa con una promessa: del prompt non devi avere paura, è tutta la vita che prompti, solo che l’hai sempre chiamato in un altro modo. Eccolo, l’altro modo: “dare ordini”. Chiami chi ti serve. Spieghi il perché (nel caso tu sia un capo decente). Gli spieghi cosa vuoi e in che forma. Controlli il risultato e, se non ci siamo, lo fai rifare. Questo lo fai da una vita: in ufficio, a casa, al telefono con il call center. Formuli, valuti, riformuli. Il prompting è lo stesso gesto con un nome diverso. Se hai fatto il compito delle vacanze, l’hai già scoperto da solo: la moka, stavolta, ha obbedito.

A spaventarti è stata la parola: “prompt engineering”, cioè ingegneria del prompt. Suona come una laurea che non hai conseguito. Di ingegneria, in realtà, non c’è nulla: la sintassi è quella dell’italiano, il vocabolario è il tuo. Perfino la parola è meno straniera di quanto credi: prompt viene dal latino promptus, che i romani usavano per dire “pronto”, a portata di mano. Nessuno ti chiede di programmare. Stai comunicando con un interlocutore che condivide il tuo dizionario ma non le tue abitudini, i tuoi sottintesi e la tua storia. Il problema non è tecnico. È la cosa più umana che esista: farsi capire.

Contesto, senza l’AI è un passante, con diventa il tuo miglior collega

Sei cresciuto in un mondo in cui parlare con le macchine era un mestiere. Hai studiato l’informatica dei linguaggi e degli input-output, delle memorie RAM e ROM, roba da sussidiario accanto al fax; e ti è rimasta addosso l’idea che il computer capisca e si faccia capire solo da chi lo ha studiato. Per settant’anni il patto era chiaro: le macchine non capivano noi, toccava a noi imparare loro. Ogni generazione ha pagato il suo pedaggio: schede, codici e comandi. Il disorientamento che provi adesso nasce qui: il patto si è rovesciato e nessuno te l’ha comunicato. Oggi è la macchina che ha imparato la nostra lingua. Non è un progresso tecnico, è un trasloco di fatica: l’onere di capire è passato dal tuo lato del tavolo a quello suo. E il paradosso è tutto tuo: ti senti tagliato fuori proprio adesso che, per la prima volta, il biglietto d’ingresso è la lingua che parli da sempre. La soglia tecnica è azzerata. Ne resta in piedi una sola, linguistica: la porta non la apre più il codice, la apre il modo in cui scrivi.

L’AI, del resto, è un partner di conversazione, non un modulo da compilare. E tutto si gioca sul contesto. Senza contesto, l’AI è un passante: educato, volenteroso, ma di passaggio. Ti risponde come farebbe con chiunque, perché per lei sei chiunque. Con il contesto, diventa il miglior giovane collega che tu abbia mai avuto: ha letto tutto, non sa niente di te e non aspetta altro che essere istruito. La macchina non vede la tua cucina, la tua settimana, il tuo capo, il tuo condominio: tu sei i suoi occhi. Il contesto o glielo dai tu, o non esiste.

Riprendi il prompt dei tre chef della scorsa lezione e prova a farlo salire di grado. Dille chi sei: “Siamo quattro amici, uno è convinto di essere intollerante all’aglio dal 2009” vale più di dieci istruzioni tecniche. Dille quali sono i rischi: “È la prima cena con i suoceri”. Cambia la ricetta più del peperoncino. Dille come la vuoi e in che senso: “spiegami i tempi come se avessi due fornelli soli, perché ho due fornelli soli”. Ogni dettaglio in più è la distanza tra il passante e il collega. E quando ha finito, fai il bastardo: pretendi i difetti, le lacune o il parere del concorrente. Fatti fare le pulci.

Uno dei miei prompt preferiti è: “Sei il mio più acerrimo nemico, conosci tutti i miei punti deboli. Senza essere accondiscendente, dimmi tutti i limiti di ciò che abbiamo fatto insieme”.

E tu? Sei bravo a descrivere il contesto? No? Diventalo! È l’unica competenza davvero nuova che questa tecnologia ti chiede, ed è una competenza da scrittori, non da ingegneri.

Le tre maschere

Chi non l’ha capito si riconosce dalla maschera: le maschere sono tre. Il Collezionista copia da internet “il prompt perfetto”, tre paragrafi di istruzioni altrui e ottiene risultati mediocri senza capire perché: ha comprato un ordine confezionato sulla vita di un altro. Il Confidenziale scrive alla macchina come al collega che lo conosce da dieci anni, omettendo tutto ciò che il collega sa e la macchina no e si stupisce della risposta generica. L’Offeso fa tre tentativi, conclude che l’AI non funziona e va a dirlo al bar. Tre maschere, un solo errore: cercare la soluzione nella tecnica del prompt anziché nella qualità della propria comunicazione.

Resta una domanda: questo giovane collega che ha letto tutto, dove ha studiato? Da noi. Dentro i modelli c’è il lavoro cognitivo di generazioni: libri, giornali, manuali, tesi di laurea, forum, ricette. Il sapere di tutti, compreso il tuo. Uno che di macchine e di lavoro se ne intendeva l’aveva previsto centosettant’anni fa: nei suoi quaderni scrisse che un giorno il sapere generale della società sarebbe entrato nelle macchine, e per dirlo buttò lì due parole in inglese, una volta e mai più: general intellect, intelletto generale. Si chiamava Marx. Ora capisci perché insisto sugli ordini: il prompt è un atto di potere travestito da domanda. E la notizia è che quel potere, per la prima volta nella storia, non chiede di possedere nulla né di avere nessuno sotto di sé: basta saper formulare l’ordine in italiano. Il comando si è democratizzato: la brigata costa venti euro al mese, il prezzo di una pizza e di una birra. Chi ha prodotto il sapere non lo possiede; chi lo possiede non l’ha prodotto; e di chi siano le chiavi del magazzino è una faccenda seria: un’altra volta. C’è però una clausola scritta in piccolo: chi scriveva bene prima comanda meglio adesso. La lingua resta quella che è sempre stata, un moltiplicatore di disuguaglianze. Davanti allo stesso modello, l’amministratore delegato e il tirocinante ottengono risposte diverse: chi comanda da vent’anni formula da vent’anni. Chi formula con precisione si porta via il valore; chi scrive male incassa risposte modeste senza mai scoprire il motivo. Un motivo in più per non saltare le lezioni.

COMPITO PER LE VACANZE. Ripesca l’ultima richiesta che hai fatto a un’intelligenza artificiale e che ti ha deluso. Incollala di nuovo e scrivi sotto: “Questo prompt non ha funzionato. Fammi tu le domande che ti servono per farlo bene: chi deve rispondere, perché, cosa esattamente, come, in che formato. Poi riscrivilo tu ed esegui la versione migliore”. Farsi correggere l’ordine dal sottoposto: nessun capo lo ammetterebbe. Tu puoi, e nessuno ti vede. Poi confronta le due versioni, riga per riga: quella distanza è la lezione. La prossima lezione è per chi, a questo punto, obietta: «Ma io non so proprio cosa chiederle. Perfetto, sei il candidato ideale. Il colloquio si terrà al contrario: stavolta sei tu l’intervistato. Fatti trovare prompt.

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Andrea Laudadio