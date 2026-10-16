Prima di contare i milioni che arriveranno dallo stadio, conviene guardare quelli già arrivati. Il Politecnico di Milano, con il sindacato inquilini Sicet, li ha messi in fila ricostruendo il valore di stanziamenti e interventi: tra il 1998 e il 2025 per il quartiere sono stati disposti 81,25 milioni di euro.

La voce più pesante è il Contratto di quartiere 2: 45 milioni per ristrutturare quattordici civici di piazzale Selinunte, 1.542 alloggi, e gli spazi pubblici attorno. Partito nel 2005, vent’anni dopo risultava ancora aperto, con ritardi che gli stessi ricercatori definiscono significativi. Gli 8,6 milioni del programma Cipe del 2017, per via Abbiati, via Zamagna, via Aretusa e via Gigante, non avevano prodotto alcun cantiere. Il Pnrr ha portato 7,5 milioni per via Ricciarelli 16 e via Gigante 2, con lavori avviati ma fuori dai tempi europei, e altri 15 con il Pinqua, fermi al momento della rilevazione. Il piano triennale delle opere del 2022 metteva 12 milioni su via Morgantini 5, piazzale Selinunte 6 e viale Mar Jonio 9: era partito solo il primo cantiere.

Da allora qualcosa si è mosso. In via Morgantini il recupero di 71 alloggi è diventato il banco di prova di un protocollo Aler per ristrutturare e riassegnare subito dopo lo sgombero, anche se il cronoprogramma originale fissava la fine dei lavori al 2024. Sul Pinqua, Comune e Aler hanno firmato un addendum al protocollo: Palazzo Marino ristrutturerà tramite MM l’edificio di via Newton 15 e i 44 alloggi di via Ricciarelli, avuti in comodato gratuito per venticinque anni e destinati a giovani lavoratori, studenti e famiglie con Isee tra 10 e 40mila euro. Per l’ex mercato, ad agosto la Giunta ha approvato le linee del bando. Quanto ai 101 alloggi sfitti, il Sicet li considera un patrimonio inutilizzato che potrebbe già ospitare famiglie in difficoltà, senza attendere nuovi cantieri.

A San Siro, insomma, il denaro è arrivato più volte. È mancata la capacità di trasformare le delibere in cantieri, e i cantieri in case abitate, con proprietà e competenze divise tra Regione, Comune e Prefettura. I 73 milioni annunciati hanno il vantaggio di essere già in cassa e di dipendere da un solo soggetto, il Comune. La delibera che li assegnerà dovrà indicare anche chi li spenderà, in quali tempi e con quali priorità di intervento.

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Mario Alberto Marchi