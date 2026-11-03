La parabola del cosiddetto “campo largo” si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo di intolleranza politica. L’ultimo, in ordine di tempo, è la richiesta di un veto sistematico e pregiudiziale nei confronti di Matteo Renzi e della componente riformista, bollata come un corpo estraneo da escludere o confinare ai margini del progetto campolarghista. Non si tratta di una semplice schermaglia tattica, né di un legittimo dissenso sui temi: siamo di fronte a qualcosa di più profondo, al sintomo evidente di una mutazione genetica. La coalizione di centrosinistra a guida massimalista sta progressivamente smarrendo la propria vocazione di governo, consegnandosi a un radicalismo che mal tollera la cultura laica, liberale e socialista.

La storia repubblicana insegna che le grandi riforme del Paese — quelle che hanno modernizzato le infrastrutture, l’economia, i diritti civili e le istituzioni — non sono mai state il frutto del massimalismo pauperista o del radicalismo ideologico. Portano, piuttosto, il segno di una tradizione riformista che ha saputo coniugare giustizia sociale e mercato, innovazione e rigore istituzionale, laicità dello Stato e pragmatismo dell’azione politica. Oggi questa stessa tradizione viene trattata alla stregua di un ospite sgradito, tollerato soltanto a condizione che rinunci alla propria identità e si pieghi ai diktat di una sinistra radicale sempre più condizionata dall’egemonia massimal-populista.

Il messaggio che arriva dal campo largo è inequivocabile: per chi crede nel merito, nelle riforme, nella modernizzazione e nella centralità dell’impresa e della produttività non sembra esserci spazio. Pretendere di far parte di un’alleanza nella quale il riformismo viene considerato una sorta di peccato originale significa abdicare alla propria funzione storica. La questione, peraltro, va ben oltre gli equilibri di coalizione. In Italia manca ormai una visione organica di politica industriale: una strategia capace di accompagnare le trasformazioni produttive, sostenere l’innovazione, rafforzare la competitività delle imprese e affrontare le grandi sfide della transizione tecnologica ed energetica. È proprio qui che emerge il limite più evidente del massimalismo populista: l’incapacità di tenere insieme le ragioni dell’impresa e quelle del lavoro, di riconoscere la produttività come condizione indispensabile della crescita e della redistribuzione, di dare risposte tanto a chi crea occupazione quanto a chi vive del proprio lavoro. Una sinistra che rinuncia a questa sintesi smarrisce non soltanto la propria cultura riformista, ma anche una parte essenziale della propria stessa ragion d’essere.

È per questo che l’aut aut imposto dai sacerdoti del massimalismo non deve spaventare, ma piuttosto aprire gli occhi. Chi si riconosce nei valori laici, socialisti e riformisti non può e non deve cercare cittadinanza in un perimetro politico che lo rifiuta per partito preso. Continuare a mendicare attenzione in un campo largo che strizza l’occhio al populismo significa condannarsi all’irrilevanza. I valori riformisti devono trovare casa altrove, in uno spazio politico autonomo, rigoroso e alternativo alla demagogia dei due poli. Un’area che sta già prendendo forma attorno ad Azione di Carlo Calenda e che oggi si arricchisce di energie nuove e significative, come quelle di Pina Picierno e del suo Spazio Pubblico: un soggetto politico appena nato, capace di accogliere al proprio interno una componente socialista viva e radicata, nella prospettiva che anche altre realtà politiche, a partire dalla Federazione dei Riformatori, possano presto convincersi a condividere questo progetto.

È tempo di voltare pagina. Il riformismo italiano non può farsi umiliare, né ridursi a stampella subalterna di un centrosinistra smarrito. La vera sfida è rimettere al centro una chiara idea di sviluppo, una moderna politica industriale e una visione del futuro fondata su innovazione, competitività, produttività e coesione sociale. Occorre, pertanto, costruire un polo laico, pragmatico e liberale, capace di restituire voce, visione e prospettiva a quell’Italia che produce, innova e non si rassegna al declino.

Salvio Di Bartolo e Antonio Demitry

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Salvo Di Bartolo