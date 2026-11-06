Sembra che, dopo la batosta delle midterm, gli assetti politici interni all’amministrazione Trump siano pronti a cambiare. La prima testa a poter saltare sarebbe proprio quella che voleva trasmettere in diretta un’esecuzione soltanto poche settimane fa. Parliamo di Pete Hegseth, segretario alla difesa (o alla guerra, se volete), finito al centro del mirino mediatico come principale indiziato per un licenziamento o, addirittura, per l’impeachment. Si tratterebbe di un caso molto particolare, perché è evidente che Hegseth sarebbe essenzialmente un proxy per indicare un rifiuto chiaro dell’intera politica estera statunitense, che con tutta probabilità non è stata sviluppata con un contributo determinante da parte del segretario nel corso di questi due anni. Si parla di impeachment addirittura prima dell’insediamento del nuovo parlamento.

Il Presidente Trump, di suo canto, nel pomeriggio di ieri ha preso le difese del suo segretario, sostenendo che, a suo modo di vedere, stia facendo un “ottimo lavoro”. Ovviamente, una dichiarazione del Presidente deve essere sempre presa con le pinze, data la volatilità della volontà presidenziale, soprattutto negli ultimi giorni, in cui si sono alternati messaggi in cui si invoca il compromesso con i nuovi democratici eletti con post su Truth che raffiguravano solamente la parola “veto”. I principali network statunitensi fanno rimbalzare la notizia, con alcune considerazioni: in primis, c’è chi sostiene che per Hegseth si potrebbe trovare una scappatoia tramite un posto al Senato che tra pochi giorni rimarrà scoperto in Tennessee, dove Hegseth risiede. In questo modo, verrebbe trovato un paracadute per l’ex conduttore di Fox News in uno Stato profondamente repubblicano.

C’è chi parla già del possibile successore di Hegseth, facendo un nome in particolare: Ron DeSantis. Il popolare governatore della Florida sta per lasciare il posto a Byron Donalds, repubblicano che ha vinto con poco meno di due punti di margine sul democratico David Jolly, in contrasto con la vittoria di 22 punti di DeSantis nel 2022. Lo stesso DeSantis, si è mostrato critico dell’amministrazione e della sua gestione delle elezioni di midterm nelle ultime ore, quindi sembra improbabile per ora una sua nomina, che pure aggiungerebbe del necessario spessore politico al gabinetto della seconda amministrazione Trump.

Infine, c’è da fare una considerazione più ampia: nonostante le evidenti carenze di Hegseth in termini di capacità politica, amministrativa, strategica, è comunque difficile pensare che l’impeachment possa essere una strada perseguita dai repubblicani al Congresso. In primis, perché al Senato i numeri attualmente non ci sono, dato che i repubblicani rimasti, anche al netto degli uscenti, sono abbastanza da poter evitare la condanna al Senato. In secondo luogo, perché un’epurazione parlamentare sarebbe, come si diceva prima, una condanna scritta della politica estera dell’amministrazione, oltre che un segno di debolezza del Presidente che già si ritroverà ad affrontare gli ultimi due anni del suo mandato con un Congresso ostile, pronto ad avviare indagini sui suoi rapporti economici e sulle sue scelte legislative.

La strada più probabile, a questo punto, sembra essere quella delle dimissioni di Hegseth, che probabilmente permetteranno ai repubblicani di poter contenere i danni al minimo, evitando spettacolari processi mediatici all’intera amministrazione, al Presidente Trump di poter dare un segnale di cambiamento, al successivo segretario alla Difesa di poter costruire un rapporto costruttivo col nuovo Congresso che si insedierà a gennaio. La guerra in Iran probabilmente farà saltare qualche poltrona, ma sarà abbastanza per avviare un nuovo corso? Questo dipenderà dai repubblicani, che dovranno comprendere che, con tutta probabilità, l’era Maga per come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi è finita.

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Michele Luppi