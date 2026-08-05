Claudio Petruccioli, già presidente della Rai, è tra i fondatori e gli animatori di Libertà Eguale e uno dei principali esponenti della cultura riformista italiana. In questa intervista riflette sulla crisi della politica, sull’Europa, sulla sicurezza e sulle prospettive della democrazia italiana.

Che momento sta vivendo oggi la democrazia italiana? Qual è il problema più grave che vede nel rapporto tra politica, istituzioni e cittadini?

«Quel che chiamiamo democrazia è il risultato di molti fattori, istituzionali e non. Il punto di maggiore crisi è lo stato dei partiti. Da anni assistiamo a una curva discendente sempre più accentuata: partiti deboli, poco partecipati, controllati da vertici ristrettissimi e sempre più autoreferenziali, fino a pretendere un controllo quasi totale sulla scelta dei parlamentari. Già trent’anni fa, con Miriam Mafai, definivamo questa situazione “partitocrazia senza partiti”. Da allora il fenomeno non ha fatto che aggravarsi».

I partiti sembrano aver perso capacità di rappresentanza e di elaborazione politica. È una crisi reversibile o siamo entrati in una nuova fase della democrazia?

«La crisi è profonda ma non irreversibile. Siamo vicini a un punto di rottura, o forse sarebbe meglio dire di disgelo. Lo spazio della politica realmente offerta ai cittadini si restringe sempre di più, mentre cresce l’astensione. Proprio per questo i riformisti devono avere il coraggio di anticipare il cambiamento, uscendo dai recinti identitari costruiti dai partiti e tornando a parlare all’intera società».

L’astensionismo continua a crescere. Come si ricostruisce la fiducia degli elettori nella politica?

«Occorre restituire centralità alle scelte di merito. Bisogna dialogare con chiunque condivida obiettivi concreti, fissare linee rosse invalicabili e non sacrificare tutto alla disciplina di partito. Le persone ritrovano fiducia quando vedono obiettivi credibili, risorse disponibili, competenze adeguate e risultati verificabili nel tempo».

Lei sostiene che la prossima legislatura potrebbe essere molto breve. Perché?

«Sono pronto a scommetterci. Qualunque sia la legge elettorale, il prossimo Parlamento rischia di non esprimere una maggioranza stabile oppure di produrne una composta da partiti profondamente divisi, soprattutto sulle grandi questioni strategiche, a partire dalla politica internazionale. Con l’avvicinarsi dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, tensioni e divisioni aumenteranno ulteriormente, indebolendo anche le leadership».

Difesa comune, riarmo europeo, Nato: pensa che il centrosinistra abbia una linea sufficientemente chiara su questi temi?

«No. Conte, con le sue posizioni sull’Ucraina, pone un problema politico evidente. Se si vuole un’Ucraina libera e un’Europa capace di garantire la propria sicurezza, bisogna mettere il continente nelle condizioni di difendersi, sia sul piano militare sia su quello del diritto internazionale. Il centrosinistra continua invece a convivere con posizioni molto distanti tra loro».

Anche nel centrodestra, però, emergono tensioni. Quanto pesa il fattore Vannacci?

«L’estremismo ha una funzione: è una macchina della verità. Ti obbliga a scegliere. O lo incorpori, mostrando la tua vera natura, oppure lo respingi con chiarezza. Vale per Meloni come vale per Schlein. Vannacci costringe la destra a chiarire definitivamente quale identità vuole assumere. Sul versante opposto è Conte a porre lo stesso tipo di interrogativo al centrosinistra».

Le nuove minacce non arrivano solo dai conflitti armati, ma anche dalla guerra ibrida, dagli attacchi informatici e dalla disinformazione. La politica italiana è consapevole della portata di questa sfida?

«Non abbastanza. La guerra in Ucraina è il punto più sanguinoso di un conflitto molto più ampio, che investe l’intera Europa attraverso strumenti nuovi: disinformazione, pressioni economiche, utilizzo dei flussi migratori, attacchi alle democrazie. È una guerra ibrida che punta a colpire la coesione europea prima ancora dei suoi confini».

Le tensioni alle frontiere di Ceuta e Melilla hanno riportato al centro il tema dei confini esterni dell’Unione. L’Europa dispone davvero di una politica migratoria comune?

«No, ed è una delle sue debolezze. L’episodio di Ceuta dimostra come anche i migranti possano essere utilizzati come strumenti di pressione geopolitica. Le migrazioni non si cancellano, ma bisogna impedire che vengano trasformate in armi nelle guerre ibride. È una responsabilità che l’Europa ha verso la propria storia e la propria civiltà».

Come si possono conciliare sicurezza, controllo dell’immigrazione e tutela dei diritti umani senza lasciare spazio agli slogan?

«Con politiche serie e riformiste. Servono equilibrio, competenza e capacità di governo, non propaganda. Le soluzioni devono rendere compatibili esigenze diverse e interessi spesso confliggenti, senza alimentare contrapposizioni ideologiche».

Il riformismo italiano appare in difficoltà. Esiste ancora uno spazio politico per una cultura riformista, europeista e di governo?

«Assolutamente sì. Le posizioni riformiste trovano spazio quando la politica torna a essere aperta e mobile. Oggi rischiano l’asfissia perché il sistema è bloccato da coalizioni irrigidite e da partiti chiusi. Ma proprio per questo il compito dei riformisti è preparare il disgelo: dare priorità ai contenuti, parlare a tutti i cittadini e costruire convergenze senza rinunciare ai propri princìpi».

Se dovesse indicare le tre priorità che la politica italiana dovrebbe affrontare nei prossimi cinque anni, quali metterebbe al primo posto?

«La prima è una politica estera coerente: Ucraina libera e sovrana, Europa più sicura e Medio Oriente pacificato. La seconda riguarda la crescita economica accompagnata da una maggiore giustizia sociale e dalla riduzione delle disuguaglianze. La terza è rafforzare la capacità dello Stato di affrontare le grandi sfide del nostro tempo: transizione ambientale, gestione dei flussi migratori e sicurezza internazionale. Sono obiettivi difficili, ma il riformismo deve avere l’ambizione di perseguirli con realismo, competenza e continuità».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro