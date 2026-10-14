Il sabato pomeriggio e il sabato sera al Vomero rispondono a una precisa legge della fisica sociale. Le strade si trasformano in un flusso cinetico ininterrotto di adolescenti di ogni età e provenienza che si riversano tra via Scarlatti e via Luca Giordano. Si incrociano, si aggregano, si uniscono o si respingono come le palline impazzite di un flipper, mossi da una forza d’attrazione generazionale che sembra impossibile da canalizzare. Sabato scorso, però, in piazza Vanvitelli, questo movimento caotico si è rotto nel modo più drammatico. Una ragazza viene infastidita e aggredita, la sorella maggiore interviene in sua difesa, il padre accorre, dopo una telefonata, per sottrarre le figlie al pericolo. La dinamica esatta dei minuti successivi è ancora al vaglio degli inquirenti. L’uomo viene accerchiato da una decina di giovanissimi, preso a calci e pugni e, durante il pestaggio, finisce a terra sotto le ruote di un autocompattatore dell’Asia. È ora ricoverato al Cardarelli con lesioni gravissime alla gamba. Nei giorni seguenti sui gruppi WhatsApp e sui social comincia a circolare una locandina anonima: “Basta violenza al Vomero. Un quartiere più sicuro per i nostri figli e per le nostre famiglie”. Chissà se chi produce queste locandine, tutte drammaticamente uguali, generate in fretta con l’intelligenza artificiale, si sia mai fermato a pensare dell’appiattimento estetico e cognitivo che ne deriva. Un font di default per un allarme di default: una protesta che traduce un’autentica preoccupazione in uno slogan incapace di restituire la complessità del fenomeno.

Mentre le indagini stringono il cerchio attorno al branco, questo allarme standardizzato mostra tutto il suo limite: è un grido che pone programmaticamente una causa estrinseca. Di fronte all’orrore, la reazione immediata della comunità si concentra sulla ricerca di un colpevole fuori: carenze dell’ordine pubblico, latitanza delle istituzioni, ipotetiche invasioni da altri quartieri. Individuare un fattore esterno da correggere diventa il modo più rapido per dare un senso a un evento inaccettabile. I primi minorenni identificati dai Carabinieri, tuttavia, ribaltano completamente questa prospettiva. Non arrivano da contesti di marginalità o da zone lontane, appartengono allo stesso tessuto borghese, commerciale e professionale della zona collinare. Ma se crescono nelle stesse strade, frequentano le stesse scuole e abitano gli stessi condomini di chi oggi invoca maggiore sicurezza, la spiegazione non può essere cercata soltanto altrove. La violenza giovanile non è un corpo estraneo che irrompe in una comunità sana, ma un fenomeno che interroga la comunità nel suo insieme. E soprattutto costringe a fare i conti con una domanda che le locandine anonime non contemplano: “Quale responsabilità educativa siamo disposti ad assumerci, individualmente e collettivamente?“.

La responsabilità educativa non coincide con la sorveglianza e non si esaurisce nel controllo, è un processo psicologico e sociale continuo, che si costruisce nel tempo attraverso le relazioni, i modelli di comportamento, le esperienze di appartenenza e la qualità delle opportunità che una comunità offre alle persone più giovani. Educare significa anche rendere possibile l’incontro con l’altro, insegnare a riconoscere il limite e a gestire il conflitto senza trasformarlo in sopraffazione. E queste competenze non si sviluppano nel vuoto: hanno bisogno di relazioni, di adulti di riferimento e di spazi, fisici e simbolici, in cui sperimentare la convivenza. La piazza non è soltanto il luogo in cui la violenza esplode, è anche uno spazio in cui una comunità può incontrarsi e imparare a convivere. Restituirla alla cittadinanza non significa riempirla di telecamere, ma renderla abitabile, riconoscendo alle nuove generazioni un posto reale nella vita collettiva. Non è soltanto una prospettiva educativa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità adotta un modello socio-ecologico per comprendere e prevenire la violenza, considerando l’interazione tra fattori individuali, relazionali, comunitari e sociali. Non esiste una causa unica della violenza, né una soluzione che riguardi soltanto il singolo. Punire chi commette un reato è necessario, ma non sostituisce la prevenzione: occorre agire sulle relazioni familiari, sui gruppi dei pari, sulla scuola, sul territorio e sui modelli culturali che possono normalizzare l’aggressività. Non sono interventi alternativi, tra i quali scegliere quello che sembra più immediato. Sono dimensioni interdipendenti dello stesso processo.

La domanda, dunque, non è soltanto come rendere le nostre piazze più sicure, è quale comunità vogliamo essere, anche quando non siamo direttamente minacciati. Se le energie collettive si attivano soltanto dopo un’aggressione, se l’unica risposta immaginabile è allontanare il pericolo, continueremo a intervenire sulle conseguenze senza costruire le condizioni della prevenzione. La sicurezza si costruisce insieme alle nuove generazioni, assumendosi la responsabilità di una comunità in cui la violenza non diventi una forma di riconoscimento. È un lavoro lento, incompatibile con la rassicurante immediatezza di uno slogan. Richiede continuità, risorse e alleanze educative. Non garantisce che ogni episodio possa essere evitato, ma permette di affrontare il problema senza ridurlo a un’emergenza. Perché se la responsabilità educativa è davvero un processo continuo, allora non comincia quando un ragazzo finisce nelle cronache e non termina quando un giudice stabilisce una pena. Comincia molto prima, nelle relazioni quotidiane e nelle scelte di una comunità. E riguarda tutti, soprattutto quando siamo tentati di pensare che riguardi soltanto gli altri.

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Giulia Milanese