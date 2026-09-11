Pierluigi Battista, giornalista, scrittore, fiero difensore dei valori occidentali mette sullo stesso piano l’attacco di 25 anni fa, come incipit del XXI secolo e la Prima guerra mondiale che, a sua volta, aprì il “secolo breve”. La Prima guerra mondiale fu l’innesco di tutto ciò che sarebbe accaduto nel Novecento. Allo stesso modo, l’11 settembre apre un ciclo storico le cui conseguenze stiamo vivendo ancora oggi. Al centro c’è l’offensiva dell’islamismo fondamentalista contro l’Occidente, contro quella che viene considerata la terra degli infedeli. Naturalmente il fenomeno nasce prima. Il vero prologo è la rivoluzione iraniana del 1979, quando l’Islam diventa esplicitamente un progetto politico e rivoluzionario. Da quel momento cambia qualcosa di profondo.

L’11 settembre 2001, l’Occidente reagì in maniera compatta. Perché è importante ricordarlo oggi?

«Perché abbiamo dimenticato cos’è accaduto dopo. Abbiamo dimenticato gli attentati alla metropolitana di Londra, Atocha a Madrid, il Bataclan, Nizza, Charlie Hebdo. Abbiamo dimenticato l’Isis. E con questa rimozione abbiamo finito per sottovalutare l’offensiva dell’islamismo politico. Dopo l’11 settembre ci fu uno shock autentico. Eravamo “tutti americani” e l’intervento in Afghanistan avvenne secondo una logica fortemente multilaterale».

Se ci spostiamo al 7 ottobre 2023, però, la reazione occidentale è stata molto diversa. Perché?

«L’11 settembre lo sdegno durò mesi. Il 7 ottobre quasi non c’è stato. Già nei giorni immediatamente successivi si cominciava a parlare di genocidio, quando la reazione militare israeliana era ancora molto circoscritta. Da lì la famosa “reazione sproporzionata”, distinguendo Hamas dal resto della questione palestinese. Oggi, invece, vediamo manifestazioni nelle quali compaiono persino bandiere di Hamas e Hezbollah. Il problema è che non si comprende il significato più ampio del 7 ottobre. Israele viene considerato dagli islamisti l’avamposto dell’Occidente in Medio Oriente e gli ebrei stessi vengono identificati con l’Occidente».

Quindi dal 7 ottobre in poi, l’obiettivo è l’Occidente e non soltanto Israele?

«L’obiettivo è anche l’Occidente».

Perché allora l’Occidente sembra così poco disposto a difendere se stesso e i propri valori?

«Perché è entrato in una crisi profonda. Durante la Guerra fredda era un concetto politico prima ancora che geografico. Europa occidentale, Stati Uniti, Canada e anche Paesi come il Giappone, che geograficamente occidentale non è ma condivide i valori della democrazia liberale. Oggi quella costruzione si sta indebolendo. Da una parte, c’è la crisi dell’atlantismo, che Trump e Vance hanno contribuito a teorizzare e così ci stanno portando alla catastrofe. Dall’altra, esiste un pezzo dell’Occidente che sembra aver sviluppato una forma di avversione verso se stesso e la propria storia. Nel frattempo Russia, Cina e Iran rappresentano centri di potere alternativi e autoritari di un Sud globale a noi contrapposto. È in questo quadro che va letta anche la crisi dell’Occidente».

Anche l’avanzata dell’AfD in Germania può essere letta come un sintomo di questa crisi?

«Certamente. Nei risultati dell’AfD vedo anche un disamore verso alcuni valori fondamentali dell’Occidente. Bisogna però ricordare che non esiste una storia europea completamente unitaria. L’Europa occidentale ha vissuto per decenni dentro il mondo atlantico, democratico, del welfare e del benessere. L’Europa centrale e orientale ha invece avuto una storia completamente diversa, perché è stata sequestrata politicamente dall’Unione Sovietica. Quando diciamo che l’Europa ha conosciuto ottant’anni di pace dimentichiamo Budapest nel 1956 e Praga nel 1968».

Possiamo quindi definire l’11 settembre contemporaneamente come l’inizio della jihad dell’epoca moderna e l’inizio della crisi dell’Occidente?

«Sì, direi proprio così. È il momento in cui diventa evidente un’offensiva che l’Occidente non riesce fino in fondo a riconoscere come una minaccia mortale. Un caso emblematico è Charlie Hebdo. Dopo la strage ci fu una gigantesca mobilitazione in difesa della libertà di espressione. Ma poco dopo cominciarono i distinguo. Tra cui quelli di Papa Francesco. Sì, la libertà, però non bisogna offendere, provocare, esagerare. Ed è forse proprio questo il punto. Di fronte a chi mette radicalmente in discussione i suoi valori, l’Occidente sembra sempre meno sicuro di avere il diritto di difenderli».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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