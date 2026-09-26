Più Europa va a congresso, o forse no. La battaglia politica nel partito fondato dalla compianta Emma Bonino rischia di degenerare nuovamente in una contesa giudiziaria, questa volta minacciata dal segretario Riccardo Magi. Il presidente del partito Matteo Hallissey ha infatti convocato per dicembre un congresso straordinario per l’elezione di un nuovo segretario, come richiesto da una delibera votata giorni fa dall’assemblea nazionale, organo del quale Magi ha perso la maggioranza. La minoranza magiana contesta però la legittimità di questa decisione e ha annunciato un ricorso in tribunale. “Imbarazzante”, commenta laconico Valerio Federico, storico dirigente radicale e oggi tra i principali critici di Magi.

Dietro le carte bollate, c’è lo scontro tra Benedetto Della Vedova, che vorrebbe portare +Eu nella Casa Riformista di Matteo Renzi, e proprio Magi che unirebbe volentieri le sue forze a Progetto Civico di Alessandro Onorato. La contesa ha assunto ancora più interesse dopo la decisione di Bruno Tabacci di negare a Onorato l’uso del simbolo di Centro Democratico per costituire una componente del gruppo misto alla Camera grazie al “prestito” di deputati M5S, grazie alla quale ridurre il numero di firme necessarie per presentare una lista alle prossime politiche (secondo il regolamento della Camera, può nascere una componente solo se essa richiama un simbolo presente sulla scheda delle precedenti elezioni, e Tabacci aveva messo il suo simbolo nel fallimentare progetto Impegno Civico di Luigi Di Maio). Il gran rifiuto del vecchio Bruno, che vorrebbe per Ernesto Ruffini il ruolo di “federatore” del centro ha scatenato le ire di Onorato, che con un video social ha accusato Tabacci di rappresentare la vecchia politica deteriore.

Dopo il diniego di Tabacci, molti hanno notato come ci siano solo due simboli oggi realmente disponibili per il “soccorso democratico” a Onorato: +Eu e Noi di Centro con Mastella. Difficile (anche politicamente) ricorrere a quest’ultimo, più ambito il simbolo del partito fondato da Bonino. Spettatore interessato della partita è ovviamente Matteo Renzi, che può partecipare al voto senza raccogliere firme in virtù delle esenzioni previste dalla nuova legge elettorale. L’eventuale matrimonio di Italia Viva con +Eu renderebbe l’ex premier crocevia inevitabile di qualsiasi progetto centrista del centrosinistra. “Non so chi vincerà in tribunale e nemmeno a congresso – ha scritto su X l’ex vicesegretario di Più Europa, Piercamillo Falasca, oggi alla guida di Europeisti.eu – di certo c’è ben poco di edificante in questo scontro tra due sfumature del campo largo di Schlein e Conte. Oggi l’unico europeismo sincero si gioca fuori dal campo largo”.

Visto il quadro, è però difficile scommettere su una Più Europa nuovamente alleata con Azione e Carlo Calenda. Intanto, dalle parti di Montecitorio c’è chi non crede che il rifiuto di Tabacci all’uso del simbolo sia definitivo. “Bruno sta trattando, o meglio sta cercando di far sgonfiare il bluff Onorato, creato artificialmente in laboratorio da Bettini”, commenta chi lo conosce. La telenovela, insomma, continuerà.

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Alessia Petrelluzzi