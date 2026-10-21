«Nana borgatara». Così, su Facebook, un pubblico ministero della Procura di Roma avrebbe liquidato Giorgia Meloni, rea di non aver firmato il decreto sugli stipendi delle toghe. Il magistrato giura di essere stato vittima di un pirata informatico. Pirata singolare, che fra tutti gli argomenti dello scibile sceglie proprio gli stipendi dei magistrati. Ma garantisti si è con tutti, anche con lui: l’onere della prova spetta a chi accusa, pure quando l’accusato porta la toga. E qui la verifica sarà agevole: una perizia informatica, e la verità verrà a galla.

Il caso, intanto, merita una riflessione. C’è la volgarità, che non ha bisogno di commento. C’è la saccenza di chi guarda tutti dall’alto in basso. E c’è, più grave, il disprezzo per il popolo: come se «borgatara» fosse un insulto, come se venire dalla borgata impedisse di essere saggi e di governare bene. Semmai è vero il contrario: chi viene dal popolo il popolo lo capisce, spesso meglio di chi lo giudica da una tastiera. Nessuno chiede al magistrato di non avere opinioni. Gli si chiede di custodirle. Si chiama continenza, ed è la prima virtù di chi tiene in mano la libertà altrui: chi non sa trattenere un’invettiva in rete, con quale serenità maneggerà un fascicolo?

Durante la campagna referendaria, del resto, sulle bacheche togate si era letto anche di peggio. Criticare si può, e talvolta si deve; insultare no. Lo riconosce lo stesso interessato. Chi entra in un’aula ha diritto a un giudice imparziale, e che tale appaia. Perché la giustizia non può piegarsi alla logica del consenso, né a quella del livore. Wittgenstein chiudeva il suo Tractatus così: «Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere». Ci auguriamo di cuore che il nostro pm abbia taciuto davvero, e che a parlare sia stato il pirata. Per una volta, facciamo il tifo per l’hacker.

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Stefano Giordano