Il Politicometro è un osservatorio interamente demoscopico, ideato e realizzato da LAB21 in esclusiva per Il Riformista. Ogni settimana intervista un campione di 1.000 cittadini italiani maggiorenni con diritto di voto, con un sistema misto telefonico fisso, mobile e online (CATI/CAMI/CAWI). Si compone di due indici autonomi, che non vengono mai sommati in un punteggio unico. Il primo è l’indice di consenso elettorale: le intenzioni di voto ai partiti, rilevate secondo la metodologia demoscopica tradizionale e quindi confrontabili con quelle degli altri istituti. Il secondo è l’Indice di Efficacia Comunicativa (IEC) dei leader. Accanto ai due indici, l’osservatorio pubblica la notorietà e la fiducia nei leader e le abitudini di informazione politica degli elettori. Una parte del campione, circa il 40%, viene ricontattata nelle settimane successive: questo permetterà di seguire nel tempo come cambiano le opinioni delle stesse persone.

COME NASCE L’INDICE DI EFFICACIA COMUNICATIVA?

La fonte del Politicometro è una sola: gli elettori. Non contiamo follower, like o condivisioni, che misurano la rumorosità di un account ma non dicono se un messaggio ha convinto qualcuno. Chiediamo invece alle persone che cosa hanno visto, sentito o letto e che giudizio ne hanno tratto. I canali analizzati sono quattro, gli stessi attraverso cui gli italiani si informano di politica: social network, televisione, radio e giornali, cartacei e online. Sono raggruppati in due macro-canali, il digitale e i media tradizionali, perché un leader può essere molto efficace in un talk show e poco convincente su TikTok, o il contrario. L’indice si costruisce in tre passaggi.

Esposizione. A ogni intervistato vengono proposti, a rotazione casuale, 4 leader tra quelli che dichiara di conoscere. Per ciascuno si chiede se negli ultimi 7 giorni lo ha visto, sentito o letto su ciascuno dei quattro mezzi. Solo chi risponde sì prosegue: si giudica la comunicazione che si è effettivamente incontrata.

Qualità percepita (Q). Gli esposti danno un voto da 1 a 10 su quattro dimensioni: credibilità, chiarezza dei messaggi, vicinanza ai problemi delle persone e capacità di convincere. Il voto è dato separatamente per i social e per tv, radio e giornali; i due canali sono poi pesati in base a quante persone il leader ha raggiunto su ciascuno.

Saldo d’impatto (S). Si chiede infine se ciò che si è visto ha migliorato, lasciato invariata o peggiorato l’opinione sul leader. Il saldo è la differenza tra chi ha migliorato e chi ha peggiorato il giudizio.

Entrambe le componenti sono riportate su una scala da 0 a 100 e combinate così: L’INDICE DI EFFICACIA COMUNICATIVA (IEC) = 0,75 × Qualità percepita (Q) + 0,25 × Saldo d’impatto (S). La qualità pesa per tre quarti perché è il giudizio più stabile e articolato; il saldo d’impatto per un quarto, perché cattura l’effetto immediato della settimana. I pesi saranno verificati con analisi statistiche nelle prime quattro rilevazioni, poi resi pubblici e mantenuti fissi fino al voto. Notorietà e fiducia non entrano nel calcolo. Un leader molto conosciuto non ottiene automaticamente un punteggio alto: l’IEC misura come comunica, non quanto è famoso.

DALLA PROSSIMA SETTIMANA, LE VARIAZIONI

Questa è la prima puntata di un monitoraggio che arriverà fino alle elezioni politiche nazionali. Il Politicometro avrà cadenza settimanale, con una finestra di rilevazione fissa, e dalla seconda rilevazione ogni tabella riporterà anche le variazioni rispetto alla settimana precedente: i punti guadagnati o persi da ciascun partito e da ciascun leader. Una variazione sarà segnalata come significativa solo quando supera la soglia statistica al 95% di confidenza; altrimenti il dato sarà indicato come stabile. Accanto al valore della settimana pubblicheremo la media mobile a quattro settimane, per distinguere le tendenze dagli effetti di un singolo evento.

NOTA METODOLOGICA

Il sondaggio è stato realizzato dall’Istituto Demoscopico LAB21 per Il Riformista. Le interviste si sono svolte dal 26 al 31 ottobre 2026 su un campione di cittadini italiani maggiorenni con diritto di voto, con metodologia di rilevazione ibrida C.A.T.I./C.A.M.I./C.A.W.I. Il campione è probabilistico, a estrazione casuale, stratificato per genere, età, ampiezza dei centri, professione e livello di istruzione, e ponderato su base sociodemografica in modo da rappresentare la popolazione italiana maggiorenne. Sono state raccolte 1.000 interviste valide e complete, a fronte di 5.100 contatti e 4.100 tra rifiuti e sostituzioni, con un tasso di risposta del 19,6%. Il margine di errore è di ±3 punti percentuali al livello di confidenza del 95%.

Roberto Baldassari *Direttore Generale LAB21

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