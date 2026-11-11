La seconda rilevazione del Politicometro coincide con la prima vera prova esterna dell’osservatorio: le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che hanno restituito ai Democratici il controllo di Camera e Senato. Le interviste si sono svolte dal 1° al 7 novembre, quindi per buona parte del periodo a risultati americani già noti. La domanda era inevitabile: il voto di Washington ha mosso qualcosa nell’opinione pubblica italiana? La risposta, per ora, è che non ci sono stati grossi scossoni. Ci sono però movimenti marginali, coerenti tra loro, che meritano di essere letti.

Va detto subito, per correttezza di metodo: nessuna delle variazioni registrata questa settimana supera la soglia di significatività statistica al 95%. Secondo la regola che ci siamo dati, quindi, tutti i valori vanno considerati stabili. Ma quando molte piccole variazioni puntano nella stessa direzione, il segnale diventa interessante, e la media mobile a quattro settimane dirà se si tratta di una tendenza o di un episodio.

Il voto americano non ha prodotto terremoti nelle intenzioni di voto degli italiani. Ha però prodotto una brezza: favorevole, di poco, al centrosinistra, che quasi azzera la distanza dal centrodestra, e contraria, di poco, all’area più vicina al modello trumpiano. Meloni e il suo partito restano solidi. Le prossime rilevazioni diranno se questa brezza è destinata a rafforzarsi o a esaurirsi.

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Roberto Baldassari