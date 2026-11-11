Cercasi presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Requisito fondamentale: non aver frequentato troppo Matteo Salvini. Dopo il caso Nuccio Altieri, la ricerca del successore di Giuseppe Busia si è trasformata in una incredibile girandola di candidature, con un tratto comune piuttosto curioso: i nomi proposti dal leader della Lega, avendo tutti qualche collegamento con quest’ultimo, non vanno bene – a prescindere – per le opposizioni.

La prima scelta, quella di Trifone “Nuccio” Altieri, è durata appena 24 ore. Ex deputato e manager, era stato indicato dal Consiglio dei ministri alla presidenza dell’Anac, salvo ritirare la propria disponibilità dopo le contestazioni sui suoi precedenti incarichi nel dipartimento Difesa della Lega. È stato allora il turno di Bernadette Veca, dirigente della presidenza del Consiglio e capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Sono circolati poi i nomi di Maria Teresa D’Urso, anche lei dirigente del Mit, e di Paolo Grasso, capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Quindi Alfredo Storto, magistrato amministrativo e attuale capo di gabinetto di Salvini al Ministero delle Infrastrutture. Un curriculum di alto livello, con esperienze nella magistratura e nella Pubblica amministrazione. Tra le alternative è stato indicato anche il magistrato Paolo Grasso.

Tutti scartati, come detto, a causa dei loro rapporti con il vicepremier. La vicenda più singolare ha comunque riguardato Claudia Eccher, avvocata e componente laica del Consiglio superiore della magistratura, in passato legale di Salvini. Un rapporto professionale che ha alimentato, anche in questo caso, le obiezioni politiche. L’attività forense e l’aver assistito un esponente politico non costituiscono in alcun modo incompatibilità, nemmeno sotto il profilo dell’apparenza. Altrimenti si arriverebbe all’assurda conclusione che un avvocato non possa accettare incarichi istituzionali dopo aver difeso un cliente diventato ministro o parlamentare. Eventuali conflitti vanno verificati sulla base di interessi concreti, non per gli automatismi delle opposizioni. La presidenza dell’Anac è una casella che la Lega rivendica nell’ambito degli accordi di maggioranza. Il Carroccio non vuole rinunciarvi, anche perché è l’unico partito del centrodestra a non aver ancora espresso la presidenza di un’Autorità indipendente. Resta il fatto che, per l’Anac, la procedura richiede il parere favorevole dei due terzi delle Commissioni parlamentari competenti. Senza una parte dei voti dell’opposizione, la scelta non passa.

Ecco perché a Palazzo Chigi si cerca una soluzione che non provochi un altro incidente. Meloni, secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto un profilo di alto livello e soprattutto “inattaccabile”. Il nome nuovo, atteso nel Consiglio dei ministri del 9 novembre, non è arrivato. “L’importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta“, ha spiegato Salvini, prendendo tempo dopo aver inizialmente annunciato una rapida sostituzione di Altieri. Nel frattempo il governo ha dovuto approvare un decreto legge per garantire la continuità dell’Autorità, consentendo a Giuseppe Busia e agli attuali componenti di restare in carica per un massimo di 45 giorni, limitatamente all’ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili e urgenti. Restano confermati i quattro nomi indicati per il collegio: Ivano Maccani, Eugenio Rubolino, Carmela Margherita Rodà e Maria Rosaria Maugeri. Per il presidente, invece. è chiaro che aver avuto rapporti con Salvini è un handicap.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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