“E io pago!”, come diceva il Principe della risata, o forse qualcosa in meno, per ancora qualche giorno: è stata questa la discussione al centro del recente Cdm che intende prorogare le misure in tema di carburanti e accise, cercando di contenere una fiammata dei prezzi alla pompa di benzina -che ancora causa capogiri agli automobilisti- nel leggere il display alle stazioni di servizio.

Ed è proprio lo scorso fine settimana che il ministro Giorgetti, di concerto con il Ministro Pichetto Fratin, aveva prorogato il tanto noto meccanismo delle accise mobili, che, sfruttando il guadagno sull’Iva, ha esteso di un altro giorno i 17 centesimi di sconto sul gasolio. Dopo le tensioni internazionali delle ultime settimane e le sanzioni di Trump nei confronti dell’Iran, il prezzo del petrolio arretra, ma attenzione: ciò non si traduce immediatamente in uno sconto sulla benzina, cosa che ha inevitabilmente portato il Governo a mettersi elmo e corazza per combattere sul campo contro questi rincari.

L’obiettivo dell’esecutivo di Giorgia Meloni sarebbe quindi quello di prorogare fino a settembre le misure già in vigore per, a detta del Governo, “tutelare le fasce di reddito più deboli” e avere così il tempo materiale per stendere una misura di maggiore respiro. Per fronteggiare questa situazione, tra i criteri che il Governo intende adottare -e ancora in fase di chiarimento- ci saranno la soglia Isee oppure un rimborso per le famiglie che fronteggiano maggiori difficoltà economiche, da erogare attraverso strumenti legislativi già in vigore. A confermare la misura che verrà messa in atto è il Vicepremier Matteo Salvini, che confida in un provvedimento “più sostanzioso” ma ribadisce che “servono i soldi”.

In attesa così della prossima mossa per contrastare il rincaro carburanti -e per arginare questo fiume in piena- c’è la possibilità di introdurre una tassa sugli extra-profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere (il cui gettito servirebbe per promuovere misure contro il caro energia): un’idea stroncata sul nascere dalla Commissione Ue, che sottolinea come questa competenza in realtà spetti a ciascuno Stato membro, a partire da mirati interventi legislativi. Ed è proprio Palazzo Chigi che, in questo botta e risposta con l’Ue, afferma che sarà solamente un intervento coordinato a livello europeo a permettere una maggiore “equità e neutralità competitiva”.

Fuori dal coro e puntellando come di consueto la maggioranza, c’è Elly Schlein che, a sua detta, sarebbe favorevole alla tassazione sugli extra-profitti. Dalle barricate invece si alza la voce del leader 5 Stelle Conte, che parla di uno “schiaffo in faccia alle famiglie”. Ma si sa, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare: se affrontassero loro il rebus delle coperture, quali magie saprebbero tirare fuori dal cilindro? Di tutta risposta a questo attacco il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che, riconoscendo la complessità del quadro geopolitico attuale, ricorda come non sia responsabilità né dell’Italia, né tanto meno dell’Europa, l’aumento del petrolio, del gas e dei fertilizzanti.

In attesa che dal governo arrivino le risposte definitive e le risorse stanziate, agli automobilisti non resta che una certezza davanti al display della stazione di servizio: per ora sì, si continua a pagare. La speranza, però, è che le prossime misure possano cedere il passo a cifre decisamente più leggere per le tasche dei cittadini italiani.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

© Riproduzione riservata

Sara Gilardi