Venerdì 23 ottobre circa mille agricoltori e pescatori delle sette province avevano attraversato il ponte di Calatrava fino al piazzale della stazione di Santa Lucia, dietro lo striscione “Il caro gasolio brucia il nostro futuro”. Coldiretti Veneto chiedeva alla Regione, per bocca del presidente Carlo Salvan, “risorse regionali straordinarie per affrontare una situazione critica emergenziale”. E aggiungeva: “Siamo la seconda economia agricola d’Italia: se vogliamo continuare a esserlo dobbiamo dare più supporto e strumenti“.

L’assessore all’Agricoltura Dario Bond, dopo un confronto con il presidente Alberto Stefani, si è presentato con una cifra: 16,3 milioni di euro per il credito alle aziende agricole, che si aggiungono ai 10 milioni per la pesca annunciati dalla Regione ventiquattr’ore prima. “Non è la soluzione a tutti i problemi e sappiamo che ci aspettano mesi duri, ma è un segnale concreto”, ha detto in piazza. Nel pacchetto c’è anche la conferma dei fondi per lo zuccherificio di Pontelongo e la filiera della barbabietola, oltre all’aggiornamento dei parametri sul carburante per il florovivaismo, che riguarda più di 1.300 aziende e che Coldiretti aspettava da dieci anni.

Il giorno prima il Consiglio dei ministri aveva approvato un decreto-legge da 175 milioni per autotrasporto, agricoltura e pesca, e Bond, ringraziando il ministro Francesco Lollobrigida, aveva avvertito che “la tempestività è parte integrante dell’efficacia dell’aiuto” e che le imprese agricole “non possono essere lasciate sole davanti a rincari”. Alle aziende agricole vanno 60 milioni a fondo perduto, gestiti da Agea, fino a 45 centesimi per ogni litro di gasolio comprato tra il primo giugno e il 15 ottobre: Lollobrigida promette pagamenti “in brevissimo tempo”. All’autotrasporto oltre 105 milioni di crediti d’imposta, la sospensione delle rate del leasing fino al 31 marzo 2027 e, nei contratti non scritti, la voce carburante indicata a parte in fattura, su valori che il Ministero dei Trasporti aggiornerà ogni tre mesi. Il decreto, il 193 del 23 ottobre, è all’esame del Senato.

Il governo lo ha scritto sotto la pressione dei blocchi stradali che dal 16 ottobre hanno fermato il Sud. Martedì 27, mentre camionisti e agricoltori protestavano davanti a Montecitorio, al Ministero delle Infrastrutture si è riunito per la prima volta il tavolo permanente su trasporto e logistica del viceministro Edoardo Rixi. Nessuna misura nuova. Il giorno dopo, alle sigle del Sud, Rixi è stato più esplicito: con le risorse attuali non c’è margine per nuovi stanziamenti diretti contro il caro carburante.

Per il Veneto la partita dei camion pesa quanto quella dei campi. La Regione conta 64.839 mezzi pesanti, quarta in Italia dopo Lombardia, Campania e Sicilia, e imprese di autotrasporto concentrate a Verona (1.573), Padova (1.504) e Treviso (1.094). In dieci anni Belluno ne ha perse un terzo, Treviso il 30%, Rovigo e Venezia quasi il 29. Già a maggio la Cgia di Mestre stimava in 180 milioni l’aggravio subìto dagli autotrasportatori veneti nelle prime dodici settimane di rincari.

Il conto generale, sempre secondo la Cgia, è di 106 milioni di euro in più nel solo ottobre per famiglie e imprese venete rispetto a un anno fa, circa 1,27 miliardi sull’intero 2026. Verona paga 21,3 milioni in più al mese, Vicenza 21,1, Padova 20,5, Venezia e Treviso 17,1 ciascuna, Rovigo 4,6, Belluno 4,5. Dalla fine di febbraio il diesel è salito del 36,6%. Il 6 ottobre, scaduto lo sconto, l’accisa era tornata a 0,673 euro al litro; dal 28 ottobre al 7 novembre è scesa a 0,633, circa 4,9 centesimi in meno con l’Iva. Sul gasolio agricolo un ordine del giorno depositato alla Camera il 21 ottobre parla di un passaggio da circa 90 centesimi al litro di gennaio a oltre un euro e cinquanta a settembre.

Altre risorse regionali sono attese con il bilancio di previsione. Il 22 ottobre Stefani ha detto che la Regione sta “valutando le risorse necessarie per garantire continuità alle attività imprenditoriali strategiche per il Veneto”. E guarda anche a Bruxelles: Bond e gli assessori all’Agricoltura delle altre Regioni propongono di chiedere alla Commissione europea di usare i risparmi dei programmi regionali di sviluppo rurale, finanziati dalla politica agricola comune, per integrare gli aiuti nazionali contro il caro gasolio e il rincaro dei fertilizzanti. Al Consiglio Agrifish di Lussemburgo il commissario Christophe Hansen ha aperto alla richiesta di Lollobrigida di usare fondi europei contro il caro gasolio. Per ora è un’apertura politica.

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Mario Alberto Marchi