Caro carburante
Prezzo del gasolio, torna lo sconto sulle accise: 38 milioni per abbassare il prezzo di 4 centesimi
Torna lo sconto sulle accise del gasolio, prorogato fino al 7 novembre 2026. Il decreto che dispone il taglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e fissa l’aliquota dell’accisa a 632,90 euro ogni mille litri di carburante.
Prezzo del gasolio, torna lo sconto sulle accise: -4 centesimi al litro
Il provvedimento, valido dal 28 ottobre al 7 novembre, punta a compensare l’aumento del prezzo internazionale del petrolio e il conseguente incremento delle entrate Iva. In termini pratici, la riduzione equivale a circa 4 centesimi al litro, che salgono a circa 4,9 centesimi considerando anche l’Iva. Una misura temporanea, dunque, destinata ad alleggerire il costo del rifornimento per gli automobilisti almeno fino ai primi giorni di novembre.
38 milioni per finanziare lo sconto sulle accise
Per finanziare l’intervento, il governo utilizzerà 38,7 milioni di euro, una quota del maggior gettito Iva registrato tra il primo e il 30 settembre 2026 attraverso i versamenti periodici dell’imposta.
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