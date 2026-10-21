Ci sono proteste e proteste, in un Paese abituato a confondere la piazza con un ring. La cronaca politica degli ultimi giorni ci pone di fronte a una doppia narrazione speculare e opposta, quasi una declinazione contemporanea della parabola di Dr. Jekyll e Mr. Hyde: da un lato la civiltà, la dignità del lavoro e il rispetto istituzionale; dall’altro il nichilismo cieco e violento di chi scambia la devastazione per rivendicazione sociale. Il gemello cattivo di questa parabola si è palesato senza filtri nelle strade di Milano, Torino e Bologna. Centri urbani messi a ferro e fuoco da un’avanguardia di presunti rivoluzionari, improvvisati “scribi” dell’ideologia che non si possono neanche definire sessantottini o brigatisti, essendo gran parte minorenni, troppo piccoli per conoscere la storia e inconsapevoli di ciò che fanno. La loro è solo furia cieca: vetrine infrante, arredi devastati e sanpietrini scagliati contro le Forze dell’ordine.

Dall’altra parte dello specchio, lungo le arterie della Calabria, della Sicilia e dell’intero Mezzogiorno, va in scena un’altra Italia. È la protesta fermissima degli autotrasportatori che da giorni presidiano le strade per difendere le loro aziende dagli aumenti del carburante. I blocchi hanno chiaramente causato disagi, con code ai distributori, strozzature stradali e l’ombra degli scaffali vuoti nei supermercati che getta apprensione nella cittadinanza. Eppure, il rispetto verso le Forze dell’ordine segna una distanza abissale tra Nord e Sud. Lontani dai riflettori, i lavoratori distribuiscono cornetti caldi e caffè a polizia e carabinieri, disponendo i Tir molto spesso di fianco alla carreggiata senza sbarrarla del tutto. Un dettaglio decisivo che rende l’agitazione una battaglia civile, non un cieco scontro ideologico. Questo metodo ha mostrato una concreta efficacia, ottenendo risultati reali ancora prima del vertice istituzionale.

L’esempio arriva dalla Sicilia: il Comitato trasportatori (Cts) ha deciso di revocare il fermo per sbloccare la logistica e dare apertura al governo. Il confronto con il Ministero dei Trasporti ha accolto gran parte delle istanze: garanzia di un Tavolo permanente per il Meridione sui costi dei traghetti nello Stretto e 430 milioni di credito d’imposta sul gasolio resi subito spendibili nel cassetto fiscale. Un successo rivendicato dal Cts: “Vogliamo tornare a lavorare, ma non è una cambiale in bianco”. La conferma dell’attenzione dell’esecutivo è arrivata dal vertice tenutosi a Milano con il ministro Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi, impegnati a tutelare catena logistica, supermercati, ospedali e il porto di Napoli. Se infatti alcuni presidi sono stati già rimossi, resta alta la vigilanza sui nodi sensibili. “È giusto scioperare, ma senza creare eccessivi disagi a chi vuole lavorare”, ha ribadito Rixi. Sul piatto c’è una manovra da circa un miliardo: come annunciato da Salvini, per superare gli ostacoli burocratici i contributi erogati arriveranno già questa settimana per coprire le richieste di agosto e garantire risorse fino al 2027. Sta qui la profonda differenza tra la devastazione del Nord e la protesta coscienziosa del Sud, capace di spingere il governo ad ascoltare e a intercettare quasi immediatamente le richieste dei lavoratori.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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