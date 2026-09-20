Da oltre cento giorni, migliaia di cittadini albanesi scendono in piazza per protestare contro il governo di Edi Rama, dando vita a una delle mobilitazioni politiche e sociali più importanti degli ultimi anni. Il Partito Democratico albanese, guidato da Sali Berisha, ha inizialmente mantenuto una posizione più prudente, osservando con cautela una mobilitazione nata fuori dall’opposizione, in quanto di natura civile. Successivamente, però, il PD albanese ha deciso di assumere una posizione più netta, arrivando a sostenere apertamente i manifestanti e le loro rivendicazioni.

Tra le richieste dei manifestanti c’è stata anche la formazione di un governo tecnico o transitorio dopo le eventuali dimissioni del primo ministro Rama. Il Partito Democratico sarebbe disposto a sostenere una soluzione di questo tipo per garantire elezioni che l’opposizione possa considerare libere e corrette? Se sì, a quali condizioni?

«Il Partito Democratico ha sostenuto con forza questa richiesta della protesta. Una delle richieste è proprio quella delle dimissioni di Rama e della formazione di un governo tecnico che prepari il Paese alle elezioni. La necessità di un governo tecnico in Albania è stata inoltre sancita da risoluzioni internazionali approvate da oltre cento partiti in tutto il mondo. La sosteniamo pienamente e la consideriamo una condizione sine qua non per garantire elezioni libere e corrette in Albania. Questa è la nostra posizione: con Edi Rama al governo non possono esserci elezioni».

Le recenti proteste hanno registrato un’ampia partecipazione. Lei, come uno dei protagonisti della transizione democratica dell’Albania, vede elementi di continuità tra quella stagione e l’attuale fase politica?

«Ci sono certamente delle somiglianze. Le proteste degli anni ’90, ad esempio, avevano un carattere essenzialmente civico: non esistevano ancora i partiti politici, che sarebbero nati proprio da quel movimento. La principale somiglianza, dunque, è proprio il carattere civico delle proteste. Mentre, la differenza fondamentale è che il movimento degli anni ’90 portò alla nascita del pluralismo politico in Albania, la protesta attuale, invece, porta avanti richieste che considero legittime e pienamente giustificate, ma che il governo continua a ignorare completamente».

Dopo la revoca del suo status di persona non grata, considera definitivamente chiusa questa vicenda oppure ritiene che continui ad avere un impatto sul suo ruolo politico e sulle relazioni internazionali del Partito Democratico?

«È una questione definitivamente chiusa. Quella contro di me è stata un’azione ostile e vile, orchestrata da Edi Rama e George Soros attraverso un’attività di lobbying corrotto di loro due presso Antony Blinken. Inoltre, credo fermamente che la decisione di rimuovere il mio nome dalla lista, assunta sulla base degli interessi nazionali degli Stati Uniti, rappresenti la risposta più netta e meritata a coloro che hanno compiuto questo atto ostile e vergognoso contro Sali Berisha: un provvedimento privo di fatti, di basi e di qualsiasi documento a sostegno, adottato semplicemente per colpire l’opposizione albanese e favorire Edi Rama».

L’Albania punta ad aderire all’Unione europea entro il 2030, dopo essere entrata nella Nato nel 2009, quando lei era alla guida del governo. Quali differenze vede tra questi due traguardi e quali sarebbero i cambiamenti concreti che l’adesione all’Unione europea porterebbe ai cittadini albanesi?

«Penso che l’adesione all’Ue sia solo un proclama della propaganda di Edi Rama. Ad oggi, l’Albania è il primo e unico narco-Stato d’Europa. Grazie al lavoro e alla resistenza dell’opposizione, questa realtà sta diventando sempre più evidente agli occhi delle istituzioni internazionali e dei governi dei Paesi amici. Anche le recenti proteste hanno dato un contributo importante in questa direzione. A mio avviso, un narco-Stato non può in alcun modo essere considerato compatibile con i criteri richiesti per l’integrazione europea».

Nell’ultimo mese il Partito Democratico albanese ha sostenuto la protesta. In una prima fase avevate assunto una posizione più cauta nei confronti delle proteste, per poi esprimere apertamente il vostro sostegno. Quali elementi o sviluppi vi hanno spinto a schierarvi dalla parte dei manifestanti?

«Il Partito Democratico ha sostenuto la protesta già dal 3 giugno, quindi fin dai suoi primissimi giorni. Questa è la verità, e a dimostrarlo c’è la mia dichiarazione dello stesso giorno denunciando la violenza contro i cittadini che erano stati trascinati a Zvërnec. Perché, fin dall’inizio, ho dichiarato di sostenere pienamente gli investimenti stranieri? Ancora una volta, dichiaro che il Partito Democratico sostiene pienamente gli investimenti stranieri, a un’unica condizione: che siano conformi alla legge. Se si leggono le mie dichiarazioni di tre anni fa, quando Edi Rama annunciò la collaborazione con il genero di Kushner per Sazan e Zvërnec, un investimento che, secondo lui, ammontava a 4 miliardi di euro, si può vedere che ho affermato che siamo un partito aperto agli investimenti stranieri e che li sosteniamo pienamente. Perché mi sono opposto? Perché sono comparsi i proprietari dei terreni, i quali hanno denunciato che le loro proprietà stavano per essere sottratte senza che fossero stati informati. Hanno inoltre dichiarato di essere coinvolti in procedimenti giudiziari con i soggetti che rivendicavano quei terreni e che cercavano di appropriarsene. Questo elemento era di per sé sufficiente a impedire al governo di concedere qualsiasi tipo di autorizzazione. La legge, infatti, non consente di autorizzare interventi di sviluppo o di costruzione su proprietà che siano oggetto di procedimenti giudiziari ancora pendenti. È emerso che Edi Rama aveva già concesso permessi di costruzione e autorizzazioni allo sviluppo, nonostante sostenesse che non esistesse alcun progetto. Si trattava, quindi, di dichiarazioni false. I fatti dimostravano chiaramente che non solo erano state violate le norme nelle autorizzazioni concesse, ma che l’intero processo era stato portato avanti in violazione della legge. Naturalmente, non possiamo sostenere un investimento realizzato in questo modo, e dunque dal 3 giugno abbiamo sostenuto la protesta. Successivamente, abbiamo constatato che le autorizzazioni erano state concesse anche in violazione della legislazione ambientale albanese e delle direttive europee, in un’area sottoposta a tutela: un paesaggio naturale protetto. Queste aree presentano il livello di protezione più basso, ma sono comunque sottoposte a tutela. Secondo la legislazione albanese e internazionale, in un paesaggio di questo tipo, è possibile realizzare investimenti, ma solo a determinate condizioni. In particolare, devono essere rispettati quattro requisiti previsti dalla legge. Per concludere, vorrei fare chiarezza sulla questione dei fenicotteri: di fatto, il loro habitat è stato compromesso già dalla costruzione dell’aeroporto di Valona. Dopo l’entrata in funzione dello scalo, i fenicotteri non hanno più potuto trovare rifugio in quella zona. È stato quindi l’aeroporto a provocare la distruzione del loro habitat. Tra il 2005 e il 2013, il Partito Democratico era al governo e stavamo costruendo l’autostrada Levan-Valona. Proprio per tutelare i fenicotteri e gli altri uccelli presenti nell’area, fummo costretti a modificare significativamente il tracciato dell’autostrada. Edi Rama, invece, decise di costruire l’aeroporto proprio in quell’area, nonostante uno studio commissionato dal suo stesso governo avesse concluso che il sito non fosse adatto. Anche noi, durante il governo del Partito Democratico, avevamo effettuato una valutazione analoga e, proprio per questo, avevamo scelto un’altra zona tra Valona e Fier, nei pressi dello svincolo di Levan».

Toen Hajdini

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