Come ha scritto Bernard-Henri Lévy, nelle manifestazioni di protesta sostenute da Jean-Luc Mélenchon in Francia sta tornando prepotentemente alla ribalta un tema: quello di una violenza invisibile esercitata sulla società dal sistema capitalistico, alla quale sarebbe legittimo contrapporre la violenza visibile della sommossa (La Règle Du Jeu, 26 ottobre). Niente di nuovo sotto il sole. Era l’idea di Jean-Paul Sartre che, nella sua prefazione a “I dannati della terra” di Frantz Fanon (1961), giustificava l’assassinio del colonialista come risposta all’oppressione del colonialismo. Era l’idea di Jean Genet che, in un celebre articolo pubblicato su Le Monde nel 1977 (“Violenza e brutalità“), definiva il terrorismo del gruppo Baader come una “giusta necessità”. Idee tutte debitrici di quelle “Riflessioni sulla violenza” (1908) in cui Georges Sorel contrapponeva alla forza dello Stato borghese una violenza proletaria dotata di virtù rigeneratrici.

Forse pochi studenti italiani che sono scesi in piazza nelle ultime settimane conoscono i nomi appena citati. Dovrebbero essere noti, invece, a quell’intellighentia di sinistra secondo cui spaccare le vetrine dei negozi e delle banche è, in fondo, un sintomo del “disagio sociale”. Ora, la prima cosa che non funziona in questa discolpa della “controviolenza” è che essa non colpisce mai il cuore del regime detestato, bensì i suoi rappresentanti più esposti e vulnerabili: il poliziotto dal salario modesto che mette a rischio la propria incolumità per garantire il diritto di manifestare; il commerciante che perde l’incasso del sabato e che spesso vede devastato l’unico capitale che possiede (il locale e le merci in vendita); il proprietario dell’auto incendiata, che magari non aveva mezzi per fare il pieno di benzina e che dovrà affrontare il percorso a ostacoli delle pratiche assicurative. La sommossa pretende di colpire “il sistema“: in realtà, si abbatte su donne e uomini che non ne sono né i padroni né i beneficiari. Pretende di vendicare “gli umiliati“: al contrario, aggiunge alla loro umiliazione la paura, la rovina e la sensazione di essere stati abbandonati. La violenza “liberatrice” non abolisce la violenza di un “capitalismo disumano”: la trasferisce in altre mani. Non abolisce il dominio, ma instaura un nuovo potere che, agendo in nome del popolo, da quel momento in poi si ritiene autorizzato a tutto. Basterebbe dare solo uno sguardo alla storia europea del Novecento per sapere che la controviolenza, la quale prometteva l’emancipazione, ha sempre spianato la strada alla guerra civile o a regimi autoritari.

È ciò che comprese lo stesso Sartre quando, alla vigilia della sua morte, nel dialogo con il suo giovane compagno Benny Lévy, abiurò la propria fede nel riscatto degli sfruttati attraverso il terrore. È ciò che dovrebbero capire gli intellettuali della mia generazione leggendo gli ultimi scritti di esaltazione della causa palestinese di Jean Genet, dove il drammaturgo parigino ricorda il fascino giovanile per i soldati della Wehrmacht e delle SS. Senza dimenticare la parabola di Georges Sorel che, partito dall’apologia della violenza rivoluzionaria, finì col fondare un “Circolo Proudhon” nel quale prese forma la prima sintesi rosso-bruna in Europa. I giovani che protestano pacificamente non vanno criminalizzati, è ovvio. E la democrazia consente di contestare il potere con molti mezzi e in molti modi. Tra questi, però, non è previsto che chi lo contesta si trasformi in un vendicatore a volto coperto, per quanto sia forte il suo senso di incertezza sul futuro che lo attende. Non è tanto una questione di ordine pubblico. È la questione posta da Karl Popper nel saggio “La società aperta e i suoi nemici” (1945): “[…] Noi dovremmo quindi proclamare, in nome della tolleranza, il diritto di non tollerare gli intolleranti che ricorrono ai pugni e alle pistole”.

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Michele Magno