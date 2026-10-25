«In Francia – sostiene il giornalista indipendente Daniel Peyronel – siamo abituati all’autunno caldo delle manifestazioni. Recentemente abbiamo assistito a quelle degli agricoltori, dei pompieri, dei funzionari pubblici: ora tocca agli studenti dei licei. Un accumulo di proteste che, in altri anni – specificamente in occasione della riforma delle pensioni –, ha conosciuto una certa convergenza, mentre in questo momento non assistiamo a un movimento unitario, anche se, se si continua in questa direzione, si rischia di pervenire ad uno sciopero generalizzato». Esperto di politica francese, cambiamento climatico e trasformazioni sociali, Peyronel è autore del volume Jordan Bardella. Un trentenne all’Eliseo?, pubblicato in Italia da Castelvecchi.

Il 17 ottobre ha avuto luogo una nuova mobilitazione indetta dai gilet gialli. Il malcontento non si ferma al mondo della scuola?

«La situazione economica della Francia è drammatica. Durante il mandato di Macron siamo passati da 2.500 a 3.500 miliardi di debito pubblico, che appare decisamente fuori controllo. Persiste il blocco istituzionale da quando sono state sciolte le Camere nel 2024, e il governo si mostra con le mani legate, da un lato perché deve risparmiare, dall’altro in quanto impossibilitato dal prendere le decisioni necessarie. Ogni settore, quindi, dà voce al proprio disagio e alle proprie rivendicazioni. Per quanto riguarda i gilet gialli, nonostante destino una certa aspettativa, non preoccupano più di tanto il governo, in quanto non si tratta di un movimento organizzato e ora siamo ben lontani dalle condizioni del 2018».

Nel mentre, si continua ad assistere a scene da guerra civile nelle strade francesi. Come se le spiega?

«Bisogna considerare principalmente due fattori. In primis, inizialmente il governo non ha prestato ascolto alle richieste e alle rivendicazioni concrete degli studenti, che vertevano su problematiche quali la mancanza di docenti o la ristrutturazione delle aule scolastiche. È mancato il dialogo e si è preferito subito coinvolgere le forze dell’ordine. In secondo luogo, trattandosi di un movimento molto giovane e avvezzo all’uso dei social, sono circolati fin da subito video degli scioperi e delle occupazioni, che, tuttavia, non erano ancora degenerati in forme di protesta violenta. Tali video sono stati ripresi da deputati di determinate aree politiche – soprattutto de La France Insoumise – segnando così il trapasso verso una dimensione ormai lontana dalle richieste iniziali, maggiormente legate a tematiche quali le ingiustizie sociali e i tagli del governo».

Concorda su eventuali responsabilità riconducibili al partito di estrema sinistra La France Insoumise?

«È uscito un articolo de Le Figaro che riporta una nota della Procura della Polizia di Parigi la quale rivelerebbe legami fra La France Insoumise e i fomentatori delle proteste. Personalmente, sarei più prudente al riguardo. Penso che vi siano state delle infiltrazioni da parte di movimenti anarchici e di estrema sinistra, presenti in ogni manifestazione, alle quali ha fatto da corollario la comunicazione de La France Insoumise, che ha pubblicato dei video in cui figura un deputato recatosi davanti a un liceo del proprio dipartimento per interporsi fra gli studenti e le forze dell’ordine. Si tratta ovviamente di una forma di strumentalizzazione politica, ma da qui a dire che vi siano stati dei delegati del partito di Mélenchon all’origine delle proteste ce ne passa».

Monta lo scontro sull’uso di ordigni stordenti da parte della polizia. A suo avviso, le misure adottate per la repressione della protesta risultano eccessive?

«Penso che la risposta delle forze dell’ordine sia stata più dura che in altre occasioni. Poiché il movimento non risulta canalizzato e non dispone di veri e propri portavoce, gli agenti hanno cercato di impedire ogni raggruppamento spontaneo per evitare che la situazione degenerasse, spesso aumentando tuttavia le tensioni. La prova è che la grande manifestazione del “terzo atto”, almeno a Parigi, è stata relativamente tranquilla a parte degli scontri a margine a Nation. L’Igpn, l’organo di controllo della polizia – nota come “la polizia delle polizie” – ha aperto già 18 indagini per eventuale uso eccessivo della forza, che sono tante in così poco tempo. Il fatto che Macron abbia chiesto più empatia e che il ministro dell’Interno abbia deciso di sospendere l’uso delle granate assordanti è a mio avviso sintomo di una pressione crescente della popolazione nei confronti degli interventi delle forze dell’ordine».

Tra sette mesi la Francia avrà un nuovo presidente, favorita Marine Le Pen. Qual è la sua opinione al riguardo?

«Credo che potrebbe vincere, in quanto i sondaggi oggi parlano chiaro e, nelle ultime elezioni comunali, il Rassemblement National ha sempre guadagnato delle ottime percentuali. Contro la Le Pen manca, a questa tornata elettorale, un candidato forte come il Macron del 2017 e del 2022. Detto questo, è più facile prevedere chi vincerà al primo turno piuttosto che al ballottaggio, in quanto tanti cittadini insoddisfatti dalla politica si recheranno di certo a votare solo al secondo turno per ostacolare Marine Le Pen da un lato o, eventualmente, Mélenchon dall’altro. Su questo i sondaggi sono, con tutta evidenza, più cauti e meno affidabili. In passato, era sempre intervenuto il Fronte Repubblicano a impedire all’estrema destra di andare al potere, ma oggi è molto indebolito e matematicamente Le Pen può già contare su uno zoccolo duro del 40%. La sua vittoria al ballottaggio, comunque, dipende da tanti fattori, quali, ad esempio, l’andamento della campagna elettorale o eventuali nuovi scandali che usciranno fuori, come quello relativo alle frasi antisemite di Bardella».

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Orlando Trinchi