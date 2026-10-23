Dalla piazza è arrivato un avviso: “Ci saremo ogni sabato”. Milano ha visto la protesta dei più giovani contro il carovita degenerare in scontri, con i saccheggi in centro e oltre duecento fermi, otto su dieci minorenni. Adesso la città teme il peggio e si blinda. Il criminologo Roberto Cornelli legge gli avvenimenti.

Professore, lei parla di “carnevale della protesta”. Non suona indulgente?

«Lo uso in senso tecnico, non per deridere né per assolvere. Mi serve a capire. Nel carnevale le regole si sospendono, le gerarchie si ribaltano e ciò che è proibito viene tollerato. In quelle strade c’era anche questo».

In questi giorni tutti hanno una spiegazione: social, talk, bar. Lei ha provato a metterle in fila.

«Lo sgomento spinge a cercare un senso, e ognuno lo cerca con le proprie emozioni, convinzioni ed esperienze. Le interpretazioni rimbalzano tra esperti, comunicati istituzionali e chiacchiere da ufficio. È una criminologia popolare che pesa sempre di più e va presa sul serio, anche quando semplifica».

Il racconto prevalente è quello dei “baby guerriglieri”. Cosa non la convince?

«È la lettura più semplice: un ragazzo incappucciato nel fumo e la foto diventa una tesi. Porta dritta alla soluzione, il pugno di ferro, e permette agli adulti di allontanare da sé il problema, liberandosi di una responsabilità che pure avvertono».

Il Governo ha pensato al fermo preventivo anche per i minorenni.

«È uno strumento già molto problematico per gli adulti. Estenderlo ai ragazzi, insieme all’arresto in flagranza differita, prosegue l’adultizzazione della giustizia minorile cominciata con il decreto Caivano. Dietro c’è l’idea che la pena sia un costo capace di annullare i benefici del reato. Con un sedicenne in piazza funziona poco».

Rabbia per un futuro che non c’è, nessuno che li ascolta? Per lei sono queste le chiavi giuste?

«Colgono molto. La frustrazione accumulata senza valvole di sfogo esplode, come in una pentola a pressione. E i giovani hanno sempre meno canali verso chi decide della loro vita: partiti, sindacati, parrocchie, gli stessi corpi intermedi sono in crisi. Quando queste cinghie di trasmissione si rompono, lo Stato smette di governare il conflitto con l’inclusione e lo affida al sistema penale. Ma non bastano a spiegare questi giorni».

Molti di quei ragazzi si sentono già etichettati: per età, per origine, per il quartiere in cui vivono.

«È così. Non vengono ascoltati né coinvolti, anzi sono sempre più compressi nelle loro libertà, quando non criminalizzati come generazione, per reddito o perché vengono dalla periferia. A quel punto l’unico modo per farsi vedere diventa il gesto eclatante, che però non porta da nessuna parte e finisce per ritorcersi contro di loro».

Cosa manca?

«Quel “ci saremo ogni sabato”. Non è più uno sfogo improvviso, è l’abbozzo di una protesta collettiva nuova, anche per emulazione dei coetanei francesi, che però non sa ancora dire chi è e cosa chiede. In questa fase contano molto le definizioni che diamo noi, media, politica, esperti. Se neghiamo che quella protesta abbia una dimensione politica, il rischio è che il collante diventi distruggere e saccheggiare, al posto delle richieste sul carovita, sulla scuola, sul welfare».

E il puro gusto – evidente – di spaccare tutto?

«È la parte che si tace per non aumentare lo sgomento. Trasgredire dà anche piacere, e chi lavora sulla risocializzazione lo sa bene. Il bisogno di effervescenza collettiva non è scomparso: oggi viene incanalato dall’industria dell’intrattenimento, che punta sempre più su violenza e perturbante».

Si tirano in ballo social. Che ruolo hanno davvero?

«Sono intrattenimento e insieme comunicazione tra pari, luoghi dove nascono identità collettive. E la trasgressione lì è centrale, perché porta follower. Non scende più dall’alto, circola in orizzontale. Per questo temo che il controllo tradizionale non solo non basti, ma entri nel gioco e lo alimenti».

Allora che si fa?

«Nessuno ha la verità in tasca, si procede per tentativi. Nella mia esperienza il dialogo resta decisivo: a scuola, in famiglia, tra ragazzi e agenti. Ci sono esperienze già collaudate, come le scuole riparative, che potrebbero allargare il proprio campo. Serve una logica a sua volta “carnevalesca”, che rovesci l’etichetta di alienati, sdraiati, bulli o “maranza” e lasci a loro la parola, perché si raccontino come vogliono essere visti. Perché non sospendere le lezioni per qualche giorno e dare loro questo spazio?».

Resta il problema della gestione della piazza?

«È un capitolo a sé, che ho studiato a lungo. Più le pratiche di ordine pubblico si irrigidiscono, più gli scontri diventano probabili. Mi chiedo cosa sarebbe successo se si fossero caricati e denunciati per blocco stradale gli autotrasportatori che hanno fermato le strade del Sud».

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Mario Alberto Marchi