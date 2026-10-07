Il fantasma di Sverdlovsk torna ad agitare la Siberia. Alla periferia di Irkutsk, nell’Istituto di ricerca sulla peste di Shelekhov, la ventottenne Darya Shipilova è morta a causa di un contagio interno. Un errore umano, la probabile rottura di una provetta contenente Yersinia pestis, ha scatenato la forma più letale dell’infezione: la peste polmonare. Eppure, per il regime di Mosca, si tratta soltanto di «polmonite di eziologia sconosciuta». La liturgia burocratica del Cremlino non cambia: minimizzare, insabbiare, ritardare.

Intanto, duecento persone finiscono sotto osservazione, si impongono mascherine nelle fabbriche di alluminio limitrofe e si isolano reparti di maternità. La reazione di Rospotrebnadzor ripropone un copione già visto. La retorica del “va tutto bene” cozza drammaticamente con la gestione sul campo. Quando le autorità locali convocano d’urgenza la commissione anti-epidemie insieme al medico capo dello Stato, è evidente che l’allarme sia reale. Ma la trasparenza istituzionale resta una chimera sotto un regime autoritario. Non si tratta di un banale ritardo comunicativo, bensì di un preciso modello di governance opaca che subordina la tutela della salute pubblica alla propaganda di stabilità.

Come si trasmette la peste polmonare

Il caso Shipilova valica i confini siberiani e tocca da vicino la sicurezza collettiva. La peste polmonare si trasmette per via aerea, da persona a persona. Sebbene sia curabile con antibiotici tempestivi, la fallibilità delle procedure di biosicurezza nei laboratori di livello BSL-3 e BSL-4 rappresenta una minaccia sistemica. Chi garantisce il rispetto dei protocolli internazionali all’interno di un complesso scientifico statale isolato e militarizzato? Le rassicurazioni di ex funzionari come Gennady Onishchenko, che affida al freddo siberiano la difesa da un’epidemia respiratoria, sfiorano il grottesco scientifico. Al contrario, la reazione tempestiva delle diplomazie occidentali delinea il vero nodo geopolitico. Il Dipartimento di Stato americano, con il segretario Marco Rubio, e le agenzie sanitarie come il CDC monitorano la situazione con giustificata apprensione, sollecitando dati chiari. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, pur mantenendo un profilo cauto e collocando il rischio europeo a un livello «molto basso», si trova incastrata nel Regolamento Sanitario Internazionale: senza una notifica formale e trasparente da parte del Cremlino, l’OMS resta limitata nel suo raggio di azione.

Questa vicenda solleva interrogativi cruciali sulla tenuta del sistema di prevenzione globale. La gestione delle minacce biologiche richiede fiducia, cooperazione e scambio istantaneo di informazioni. Quando uno Stato totalitario gestisce agenti patogeni ad altissimo rischio trattandoli come segreti di Stato, l’intera architettura di prevenzione multilaterale scricchiola. Negli anni della pandemia da Covid-19 abbiamo imparato a nostre spese quanto la tempestività della diagnosi e la circolazione dei dati siano le uniche vere armi di contenimento.

Le crepe di un sistema burocratico e opaco

L’Occidente e l’Unione europea non possono permettersi distrazioni o sottovalutazioni. Se da un lato è doveroso evitare inutili allarmismi, dall’altro serve la fermezza delle democrazie liberali nel pretendere che le norme del Regolamento Sanitario Internazionale vengano lette come vincolanti e non facoltative. La biosicurezza globale non può essere resa ostaggio della propaganda russa. La tragedia personale di una giovane scienziata svela le crepe di un sistema burocratico e opaco. Mosca continui pure a parlare di “polmoniti sconosciute”, ma la comunità internazionale ha l’obbligo di rispondere con la forza dei fatti e con il rigore delle regole condivise: senza trasparenza sui patogeni ad alto rischio, la sicurezza di tutti rimane un’illusione drammaticamente fragile.

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Riccardo Renzi