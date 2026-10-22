Per la Casa Bianca, il rapporto con il Cremlino sta diventando qualcosa di molto importante. Donald Trump arriva a queste elezioni di metà mandato con una popolarità molto bassa. L’agenda estera è stata segnata da quella che, al momento, appare come una guerra senza alcuna vittoria, ovvero quella in Iran. Il caro carburante e la gestione del conflitto mediorientale hanno pesato sensibilmente sul consenso del presidente degli Stati Uniti.

Il dialogo con Putin

E così, in assenza di grandi trionfi con la Cina e con una Europa costantemente sotto accusa, l’alternativa per il tycoon è stata rivolgersi a Vladimir Putin. Il leader russo ha colto l’occasione mantenendo in vita il canale di dialogo e ottenendo un accordo sul diesel, lo stop alle nuove sanzioni e sempre più sostegno sul piano negoziale per far finire la guerra in Ucraina aumentando la pressione su Volodymyr Zelensky. E ieri, dopo l’incontro di tre ore tra lo zar e Steve Witkoff, Putin ha concesso a Trump i suoi primi due “trofei”.

Il prigioniero liberato

Stephen Hubbard, insegnante in pensione condannato a sei anni di carcere in Russia, è stato liberato senza il tradizionale scambio di prigionieri che contraddistingue le relazioni tra Mosca e Washington in questo frangente. Una scelta che, per alcuni analisti, potrebbe essere il segnale anche di un nuovo tipo di accordo tra i due Paesi che prevede liberazione di detenuti in cambio di concessioni finanziarie (come con le sanzioni). Witkoff ha ringraziato nel modo più plateale possibile, definendo addirittura Putin un “umanitario”. Mentre sul social Truth, Trump ha festeggiato puntando il dito contro il predecessore, Joe Biden, e affermando che gli Stati Uniti, “non sono stati tenuti a offrire nulla in cambio” grazie al rispetto nei propri confronti. L’altro “trofeo” per il presidente è poi la partenza del primo carico di diesel “made in Russia” verso i terminal americani.

I prezzi del diesel si abbassano

La prima nave carica di 40mila tonnellate di gasolio è pronta a partire già in queste ore. Il capo del Cremlino, nell’incontro con Witkoff, ha tenuto a sottolineare che, dopo l’annuncio dell’accordo con Trump, i prezzi del diesel sono calati di oltre il 5%. Lo zar ha manifestato la disponibilità di Mosca a esportare in America anche “grandi quantità di fertilizzanti”. Una proposta in linea con gli interessi elettorali del presidente Usa, visto che gli agricoltori da tempo denunciano aumenti dei prezzi e un distacco verso Trump e il Partito repubblicano.

Lo scopo di Putin

Tutto questo serve alla Russia per perseguire uno dei suoi obiettivi: ripristinare le relazioni economiche con gli Stati Uniti e far capire all’Europa, rimasta finora gelida, di fare altrettanto. Ma sullo sfondo, rimane la partita decisiva: quella della guerra in Ucraina. Witkoff, giunto a San Pietroburgo dopo essere stato a Oslo e aver incontrato Zelensky, ha detto di aver portato all’attenzione di Putin “diversi documenti che delineano gli approcci per raggiungere una soluzione pacifica al conflitto”. Il capo del Cremlino ha ringraziato Trump “per l’attenzione riservata alla risoluzione della crisi” e ha dato la sua disponibilità per l’incontro in Cina con l’omologo americano e con Xi Jinping come padrone di casa.

Li Qiang a San Pietroburgo

Ieri, proprio San Pietroburgo, era presente anche il premier cinese Li Qiang, che ha incontrato l’omologo russo Mikhail Mishustin e Putin. Il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, ha invece affermato che la Russia sarebbe pronta a riprendere i colloqui trilaterali con Ucraina e Usa da metà novembre. E Zelensky ieri ha aperto alla possibilità di un’intesa che congeli la linea del fronte per poi arrivare a un accordo di pace definitivo. Lo scenario era stato ventilato nei giorni scorsi anche dal Financial Times. Ma Putin sembra convinto di poter raggiungere la conquista definitiva di tutto il Donbass: anche di quei territori ancora sotto il controllo ucraino e che resterebbero a Kyiv in caso di congelamento dello status quo.

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Lorenzo Vita