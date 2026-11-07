La tentazione del Direttorio torna periodicamente a sedurre chi confonde la geopolitica con la cartografia. Le indiscrezioni sulla proposta di Vladimir Putin per un vertice trilaterale a margine dell’Apec di Shenzhen con Donald Trump e Xi Jinping evocano inevitabilmente lo spettro della Conferenza di Yalta del febbraio 1945. L’illusione moscovita è nitida: riunire i giganti al tavolo, tracciare linee sulla mappa e spartirsi le sfere d’influenza. Tuttavia, il parallelismo storico rivela un vizio d’origine analitico.

Putin propone un vertice a Trump e Xi Jinping: ed è subito Yalta

Un’intesa trilaterale non può fondare una nuova architettura globale per una ragione strutturale: il sistema internazionale contemporaneo ha smarrito la capacità di trasformare i nudi rapporti di forza in un ordine stabile, legittimo e riconosciuto. Yalta fu l’esito di una concentrazione di potenza militare ed economica irripetibile. Roosevelt, Churchill e Stalin rappresentavano gli incontestabili vincitori del secondo conflitto mondiale e disponevano delle risorse oggettive per imporre la propria architettura contabile. Oggi la multipolarità ha infranto quel monopolio. La presenza di attori regionali dotati di spiccata autonomia – dall’India alla Turchia, dai Paesi del Golfo al Brasile – rende velleitario qualsiasi tentativo di eterodirezione planetaria. Multipolarità e multilateralismo non sono affatto sinonimi: la prima descrive la frammentazione del potere; il secondo ne costituisce la regolazione istituzionale. Senza norme condivise, la moltiplicazione dei poli genera concorrenza permanente, non stabilità.

La crisi dell’egemonia americana

La vera novità del presente risiede nella crisi dell’egemonia americana e nella dissoluzione della funzione ordinatrice della potenza. La superiorità tecnologica, finanziaria e militare di Washington rimane ineguagliata, ma non si traduce più nella facoltà automatica di strutturare le dinamiche globali. Al contempo, né Mosca né Pechino dispongono dei requisiti per sostituirsi al modello occidentale. La Russia di Putin manifesta una profonda contraddizione: rivendica lo status di superpotenza tramite la forza bruta, ma la coercizione territoriale non produce consenso né istituzioni. La Cina, la cui proiezione poggia sull’interdipendenza industriale e commerciale, trae beneficio dall’ordine aperto globale e non ha alcun interesse sistemico a una rigida regionalizzazione dei mercati che soffocherebbe i propri flussi di export.

Per Putin è un incasso reputazionale formidabile

In questo quadro di egemonie incompiute, il vertice di Shenzhen risponde ad asimmetrie tattiche individuali, non ad ambizioni costituenti. Per il Cremlino, l’operazione rappresenta un incasso reputazionale formidabile: uscire dall’isolamento, sedersi alla pari con la Casa Bianca e tentare di farsi regalare per via diplomatica ciò che l’Armata Rossa non è riuscita a conquistare sul campo in Ucraina, offrendo in cambio sponde nell’affare iraniano. Per Washington, la tentazione transazionale di bilanciare le tensioni mediorientali in vista delle scadenze elettorali interne rischia di trasformarsi nell’ennesimo corto circuito strategico, inviando un segnale devastante di debolezza non solo a Kyiv, ma anche a Taipei.

Il banco di prova

La questione ucraina rappresenta il banco di prova decisivo. Qualsiasi presunta garanzia di sicurezza post-bellica negoziata sopra la testa delle legittime autorità ucraine condannerebbe l’accordo alla precarietà, poiché le grandi potenze non possono cancellare la sovranità statale con una firma. Chi rischia di pagare il prezzo più elevato da questo impianto spartitorio è l’Europa. L’eventualità di un vertice a tre sul futuro della sicurezza continentale – unita alle recenti deroghe sanzionatorie concesse unilateralmente dagli Stati Uniti – denuncia con spietata evidenza la distanza che separa il peso economico dell’Unione europea dalla sua persistente irrilevanza strategica. A Yalta l’Europa fu l’oggetto del contendere; consentire che le decisioni sul nostro perimetro difensivo vengano prese tra Washington, Mosca e Pechino significherebbe retrocedere nuovamente a semplice valuta di scambio.

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Riccardo Renzi