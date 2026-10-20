La pressione su Volodymyr Zelensky si fa sempre più alta. Il presidente ucraino ormai sa di avere ricevuto fin troppi segnali negativi da parte del suo omologo statunitense, Donald Trump. Ma lo scontro tra Kyiv e Washington rischia ormai di trasformarsi in qualcosa di fin troppo profondo. Una spaccatura che investe non solo il campo di battaglia, ma anche la forza stessa dell’Ucraina sul piano negoziale e il suo futuro. Ieri Zelensky è tornato di nuovo ad accusare “i partner” di non aver inviato il preavviso sul lancio di missili balistici che ha colpito l’Ucraina nella notte tra domenica e lunedì. Un raid che ha messo ancora una volta nel mirino le infrastrutture energetiche del Paese e provocato almeno un morto e l’interruzione della corrente elettrica per oltre mezzo milione di abitanti. Il presidente ha denunciato poi che i terminali del sistema Starlink “smettono di funzionare a velocità comprese tra 130 e 161 chilometri orari in diversi settori del fronte”, incidendo sulla capacità di manovrare i droni d’attacco e intercettare i droni Shahed. Il leader ucraino ha anche segnalato il mancato rifornimento di missili Patriot.

Ma quello che preoccupa ora Kyiv è anche il canale di dialogo sempre più solido tra il Cremlino e la Casa Bianca. Il patto tra Trump e Putin sul diesel russo ha confermato un cambiamento di rotta già evidente da tempo. E per Zelensky, l’intesa tra il presidente russo e quello americano potrebbe non essere che l’inizio di un percorso che rischia di vedere Kyiv sempre più ai margini. Secondo il Wall Street Journal, infatti, Putin avrebbe proposto a Trump di organizzare un vertice a tre con il presidente cinese Xi Jinping che decida la fine della guerra in Ucraina. Nella proposta dello zar si sarebbero anche ipotizzate una data e un luogo: il 18 o il 19 novembre a Shenzhen a margine del vertice Apec (la Conferenza Asia-Pacifico). L’idea di Putin sarebbe quella di andare anche oltre il conflitto contro Kyiv, immaginando così una sorta di nuova Yalta. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha confermato che i due leader avevano parlato di questa possibilità nella loro ultima telefonata ma senza che fossero formulate “proposte specifiche” o fossero “raggiunti accordi”. Tuttavia, il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha subito avvertito che “un incontro trilaterale tra i leader di Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbe aiutare a porre fine alla guerra più rapidamente”. Al contrario, ha proseguito il capo della diplomazia di Kyiv, “un incontro trilaterale tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti avrebbe l’effetto opposto: incoraggerebbe Putin a continuare questa guerra”.

Per ora, un negoziato tra i due Paesi in guerra appare molto difficile. L’unico spiraglio si è aperto sull’evacuazione dei civili dalla città di Oleshky e dai villaggi vicini. Un dialogo confermato dalle stesse autorità ucraine e giunto dopo che Papa Leone XIV aveva parlato al telefono con Putin durante il ricovero al Gemelli chiedendogli espressamente un cessate il fuoco per quella città. Un dramma che sta particolarmente a cuore al Santo Padre, che ieri, in una telefonata con Zelensky, ha ancora una volta chiesto di fare il possibile per consentire l’arrivo degli aiuti umanitari e sostenere l’evacuazione volontaria degli abitanti di Oleshky. Ma oltre a questo, le trattative faticano a decollare. Trump si sente sempre meno vicino alla causa ucraina e sempre più attento alle sirene del Cremlino. Putin confida in questa ripresa dei rapporti per isolare Zelensky e mettere all’angolo anche i Paesi europei. Ma sul vertice trilaterale c’è anche il punto interrogativo della Cina. Xi Jinping può investire su questo summit per rafforzare il suo peso diplomatico. Ma, come spiegano gli esperti, il rischio è compromettere i rapporti con l’Unione europea e i singoli partner del Vecchio Continente, dando invece l’immagine di schierarsi in modo plateale con Mosca.

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Lorenzo Vita